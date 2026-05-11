За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

Дослідницька лабораторія з кібербезпеки Palisade Research задокументувала тривожний прецедент: агенти штучного інтелекту здатні не лише зламувати віддалені комп’ютери, а й розгортати на них власні копії. За один рік показник успішного самовідтворення злетів із 6% до 81%, пише The Decoder.

У межах експерименту агент зламував хост, встановлював необхідне програмне забезпечення, переносив ваги своєї моделі та запускав повноцінний клон. Кожна копія, у свою чергу, атакувала нові вузли — утворюючи ланцюжок реплікацій. На думку дослідників, це перший задокументований випадок самовідтворення штучного інтелекту через хакерські методи.

В одному з тестів агент на базі Qwen 3.6 послідовно «перестрибнув» між серверами в Канаді, США, Фінляндії та Індії, залишивши активну копію в кожній із країн. Перетин державних кордонів не становив для нього жодного технічного виклику — проте для тих, хто намагався б зупинити такого агента, це перетворилося б на справжній правовий кошмар. Важливо, що агент не отримував жодної попередньої інформації про вразливості цільових систем — кожного разу йому доводилося самостійно підбирати вектор атаки.

Стрімке зростання

Прогрес вражає своїми темпами. Якщо у травні 2025 року Claude Opus 4 справлявся із завданням лише в 5% випадків, то вже Opus 4.6 демонструє успішність на рівні 81%. Дослідники пов’язують це зростання з паралельним прогресом у сферах автономного хакінгу та генерації коду й не очікують сповільнення тенденції.

Методологія тестів розрізнялася залежно від типу моделі. Відкриті моделі на кшталт Qwen переносили власні ваги на нову машину й запускали там копію. Закриті API-моделі — Claude та GPT — не мають доступу до власних ваг, тому для симуляції реплікації дослідники змушували їх розгортати на цільовому сервері ваги Qwen.

Теоретичний сценарій і реальні обмеження

Palisade Research також створила публічний симулятор, що моделює поширення агентів у гіпотетичному сценарії без обмежень. Спираючись на виміряні показники швидкості та успішності реплікації, симулятор показав: у теорії Opus здатен породити 13 000 копій за дванадцять годин.

Але самі дослідники наголошують: це верхня межа, а не реалістичний прогноз. У реальному середовищі агентам довелося б самостійно шукати вразливі машини з достатньо потужними GPU, а сучасні засоби захисту нейтралізували б більшість спроб. Тестові машини були спеціально налаштовані зі слабким захистом, а агенти знали, де їх шукати.

Питання балансу

Утім, нинішні бар’єри не вічні. Моделі на кшталт Mythos вже самостійно виявляють тисячі критичних вразливостей нульового дня, а відкриті моделі невдовзі, за прогнозами, наздоженуть закриті аналоги.

Паралельно вдосконалюються й засоби захисту — ШІ-агенти вже допомагають латати вразливості та відбивати кібератаки. Як зміниться баланс між нападом і захистом — поки відкрите питання. Проте Palisade Research схиляється до висновку: з часом обидва боки кіберпростору будуть контролюватися не людьми, а ШІ-агентами.

Повний текст дослідження, вихідний код і журнали експериментів знаходяться у відкритому доступі.

