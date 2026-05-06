Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань

5 травня компанія Anthropic представила пакет із десяти готових агентів на базі Claude, розроблених спеціально для банківської сфери, інвестицій та страхування. Презентація відбулась у Нью-Йорку, де на одній сцені з генеральним директором Anthropic Даріо Амодеєм з’явився голова JPMorgan Джеймі Даймон.

Anthropic запевняє, що нові агенти візьмуть на себе найбільш трудомістку роботу: створення презентаційних буклетів, перевірку файлів KYC та закриття бухгалтерських звітів наприкінці місяця. Кожен з них постачається як плагін у Claude Cowork та Claude Code. Також є посібник з використання для Claude Managed Agents, щоб команда могла інтегрувати Claude до реальної фінансової роботи за лічені дні, а не місяці.

Ключові можливості нових агентів

Фронт-офіс та дослідження: Агенти можуть автоматично створювати інвестиційні презентації (pitchbooks), готувати досьє для зустрічей з клієнтами, аналізувати звіти про прибутки та збирати ринкові дані.

Операційна діяльність: Автоматизація перевірки клієнтів (KYC), звірка головної бухгалтерської книги, закриття звітних періодів наприкінці місяця та аудит фінансової звітності.

Екосистема даних: Агенти мають доступ до перевірених джерел через нові конектори (FactSet, S&P Capital IQ, Dun & Bradstreet, Moody’s та інші), що забезпечує точність і актуальність даних.

Компанії можуть використовувати ці рішення як плагіни в Claude Cowork чи Claude Code для спільної роботи з аналітиком, або як автономних «керованих агентів» (Managed Agents), які виконують завдання за графіком чи великими пакетами.

Плагіни Claude для Microsoft 365

Claude тепер також працює у вигляді плагінів безпосередньо в Excel, Word та PowerPoint. Це дозволяє, наприклад, автоматично збирати дані в Excel і миттєво перетворювати їх на презентацію у PowerPoint, зберігаючи весь контекст.

Після встановлення плагіну контекст автоматично переноситься між програмами, тому робота, яка починається в моделі, може завершитися в наборі без повторного пояснення будь-чого між ними.

Нові прогнози Даріо Амодеї

Під час презентації Даріо Амодеї зробив гучну заяву щодо майбутнього програмного забезпечення. За його словами, штучний інтелект здешевить розробку, весь ринок програмного забезпечення виросте — але ті компанії, що не зустрінуть ШІ «в лоб», «втратять капіталізацію, збанкрутують, повністю розоряться».

Як відомо, наступ Anthropic на корпоративний софт уже кілька місяців б’є по котируваннях SaaS-компаній. Тепер фінансовим установам доведеться реагувати на нових агентів: вони замінюють десятки спеціалізованих інструментів на єдину платформу під управлінням Claude.

