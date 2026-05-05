logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/05/2026 08:48

Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

Дмитро Сімагін

Редактор

Джек Кларк, співзасновник Anthropic і автор розсилки Import AI, нещодавно опублікував есе, яке важко назвати оптимістичним — але ще важче відмахнутися від нього як від алармізму. Його теза: з імовірністю понад 60% до кінця 2028 року з’явиться система штучного інтелекту, здатна автономно створити свого наступника — без участі людини.

«Я написав це есе, намагаючись холодно й аналітично розібратися з тим, що десятиліттями здавалося науково-фантастичною страшилкою», — підсумовує Кларк. — «Переглянувши публічні дані, я переконався, що це не фантазія, а реальна тенденція».

Чому саме зараз?

Кларк спирається не на чутки з лабораторій, а на публічно доступні дані: препринти наукових досліджень на arXiv, результати бенчмарків і продукти, які вже розгорнуті. Його аргумент складається з кількох рівнів.

Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

Код — це фундамент

Штучний інтелект існує у вигляді програмного забезпечення, а програмне забезпечення складається з коду. І саме тут прогрес найочевидніший.

Бенчмарк SWE-Bench вимірює, наскільки добре модель може вирішувати реальні завдання з GitHub. Коли він з’явився наприкінці 2023 року, найкращий результат — Claude 2 — складав близько 2%. Сьогодні Claude Mythos Preview досягає 93,9%, фактично вичерпуючи можливості тесту.

Паралельно компанія METR відстежує, скільки годин людської роботи ШІ-система може замінити за один сеанс (з 50% надійністю). Динаміка вражає:

Рік Модель Горизонт
2022 GPT-3.5 ~30 секунд
2023 GPT-4 ~4 хвилини
2024 o1 ~40 хвилин
2025 GPT-5.2 ~6 годин
2026 Opus 4.6 ~12 годин

За прогнозами Аджеї Котра з METR, до кінця 2026 року ця позначка може сягнути 100 годин.

Штучний інтелект вже займається ШІ-дослідженнями

Найважливіша частина есе — це не загальні міркування, а конкретні бенчмарки, які вимірюють здатність штучного інтелекту виконувати саме ту роботу, яку виконують ШІ-дослідники.

Відтворення наукових результатів. Бенчмарк CORE-Bench перевіряє, чи може агент встановити залежності, запустити код зі статті та відтворити її результати. У вересні 2024 найкращий результат — 21,5%. У грудні 2025 benchmark визнали «вирішеним»: Opus 4.5 набрав 95,5%.

Змагання з машинного навчання. MLE-Bench від OpenAI перевіряє, як агенти справляються з реальними змаганнями Kaggle. При запуску в жовтні 2024 — 16,9%. Станом на лютий 2026 — 64,4%.

Оптимізація навчання моделей. Anthropic дає своїм системам завдання прискорити реалізацію навчання LLM-моделі. Прогрес: Claude Opus 4 у травні 2025 року дав прискорення у 2,9×, Opus 4.5 — 16,5×, Opus 4.6 — 30×, а Claude Mythos Preview у квітні 2026 — вже 52×. Для порівняння: людина-дослідник витрачає 4–8 годин, щоб досягти прискорення у 4×.

Пост-тренування інших моделей. Бенчмарк PostTrainBench перевіряє, чи може ШІ навчати менші моделі краще, ніж люди. Наразі найкращі системи досягають близько половини того приросту якості, якого досягають людські дослідники. Це ще не перевага, але вже значущий результат.

Дослідження з безпеки. Anthropic провела експеримент: кілька ШІ-агентів отримали дослідницький напрямок і самостійно намагалися перевершити людський базовий показник у задачі з «масштабованого нагляду» (scalable oversight). Їм це вдалося. Масштаб поки що невеликий — але прецедент є.

Чи може штучний інтелект створювати нові ідеї?

Кларк ставить чесне запитання: дослідження штучного інтелекту схоже більше на відкриття теорії відносності чи на складання Lego?

Його відповідь: переважно на Lego. Більшість прогресу в ШІ — це не революційні прориви, а методичне масштабування, налагодження та ітерація. Трансформери і MoE — це виключення, а не правило. Більшість роботи — це «нудне м’ясо і картопля» інженерії, яку ШІ вже вміє виконувати дедалі краще.

Є й паростки справжньої творчості: Gemini допоміг розв’язати одну з задач Ердьоша в математиці, а дослідники з UBC і Google DeepMind опублікували доведення, де ШІ зробив «дуже суттєвий внесок». Але Кларк залишається обережним: математика і комп’ютерні науки можуть бути нетиповими областями, де ШІ-творчість проявляється легше.

Індустрія сама про це говорить вголос

Мета автоматизації ШІ-досліджень — не чиясь фантазія:

  • OpenAI хоче мати «автоматизованого ШІ-стажиста-дослідника» вже до вересня 2026 року.
  • Anthropic публікує роботи про автоматизованих дослідників з безпеки.
  • DeepMind у своїх матеріалах зазначає, що автоматизацію досліджень із вирівнювання «слід проводити, коли це здійсненно».
  • Стартап Recursive Superintelligence залучив $500 млн з явною метою автоматизувати AI-дослідження.

Чому це важливо

Кларк формулює три великі наслідки.

  • Вирівнювання стає ще складнішим. Методи, які працюють сьогодні, можуть зламатися при рекурсивному самовдосконаленні. Якщо ваш метод вирівнювання правильний на 99,9%, після 500 поколінь його точність впаде до 60%. Це катастрофа.
  • Нерівність посилюється. Штучний інтелект дасть колосальний мультиплікатор продуктивності — але не всім одночасно. Питання розподілу обчислювальних ресурсів стане гостро політичним.
  • Економіка змінює структуру. Капіталомісткі, але малолюдні компанії витіснятимуть традиційні корпорації. Усередині «людської економіки» почне рости «машинна економіка», де ШІ-компанії торгуватимуть одна з одною. Виникнуть повністю автономні корпорації без жодного директора-людини.

Що далі?

Кларк не схильний до паніки. Але він дивиться на відкриті дані — і бачить, що всі складові для автоматизації ШІ-розробки вже є. Питання не «чи це можливо», а «коли це відбудеться».

60% — до кінця 2028 року. 30% — вже до кінця 2027 року.

Якщо цього не станеться до 2029-го, це означатиме, що поточна технологічна парадигма має якийсь фундаментальний дефект — і людській винахідливості знадобиться новий прорив.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

Найбільш обговорювані статті

Anthropic запускає Claude for Creative Work: конектори для творчої роботиAnthropic запускає Claude for Creative Work: конектори для творчої роботи
Sony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStationSony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStation
Редактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправленняРедактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправлення
YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачівYouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude MythosАдміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та іншіGemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та AndroidLovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android
Коли баг гірший за вірус: помилка в коді перетворила шифрувальник Vect на «винищувача» файлівКоли баг гірший за вірус: помилка в коді перетворила шифрувальник Vect на «винищувача» файлів
Amazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завданьAmazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завдань
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 6 днів назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Без категории - 1 місяць назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

 05.05.2026 08:48

Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму

 04.05.2026 16:48

Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI

 04.05.2026 16:25

Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнів

 04.05.2026 15:31

Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini

 04.05.2026 14:39

Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

 04.05.2026 12:27

xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok

 04.05.2026 10:31

Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex

 04.05.2026 08:52

Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою

 01.05.2026 17:45

Пентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракет

 01.05.2026 16:36
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
4.
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
5.
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
6.
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
7.
Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року
8.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: