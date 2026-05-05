Новини 05/05/2026 09:54

Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber

Андрій Савчук

Автор новин

Українська оборонна компанія Swarmer, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для автономних дронів, оголосила про вихід на японський ринок. Партнером на цьому ринку стане місцевий технологічний гігант Rakuten Group, який володіє популярним в Україні месенджером Viber. Про це пише Yahoo! Finance.

За останній рік Swarmer стала однією з найбільших технологічних компаній України. У 2025 році вона успішно провела IPO на Nasdaq і залучила $15 мільйонів, на додаток до раніше залучених майже $20 мільйонів. Наразі капіталізація компанії становить $414 мільйонів, а акції торгуються на рівні, що у шість разів перевищує первинну ціну IPO.

Від полів України — до японського ринку робототехніки

Swarmer — компанія, софт якої з квітня 2024 року підтримав 100 тисяч реальних бойових місій в Україні. Тепер вона робить крок у принципово іншому напрямку: разом із Rakuten Group компанія планує розширити свої рішення в галузі автономних дронів на японський ринок.

Вибір партнера не випадковий. Rakuten має значну присутність в Україні. У січні 2024 року компанія також відкрила новий офіс у Києві.

Rakuten Group послідовно підтримує Україну протягом усього часу війни, демонструючи прихильність до народу країни, її економіки та повоєнної відбудови. Зокрема, компанія заснувала Фонд надзвичайної гуманітарної допомоги Україні та провела благодійну акцію зі збору футболок на підтримку України, яка зібрала понад 1,3 мільярда єн.

Генеральний директор Swarmer Сергій Купрієнко пояснює логіку вибору партнера так:

«Японія — одне з найбільш розвинених робототехнічних середовищ у світі, і наше довгострокове бачення полягає в тому, щоб принести сумісну, високонадійну автономність партнерам, які працюють на цьому рівні. Охоплення Rakuten, її репутація та розуміння технологічних пріоритетів Японії роблять її ідеальним партнером для масштабування передової автономності та координації кількох транспортних засобів у регіоні».

Про технологію Swarmer

Swarmer — оборонна технологічна компанія, заснована в травні 2023 року. Вона спеціалізується на апаратно-незалежних технологіях для вирішення критичних оперативних завдань сучасних збройних сил. Основні напрямки роботи — автономна координація роїв, інтеграція безпілотних систем у різних доменах, ШІ-керована колаборативна автономність та програмне забезпечення командування і управління для розподілених операцій.

Штаб-квартира Swarmer розташована в Остіні, Техас. Офіси компанії також працюють в Україні, Польщі та Естонії.

Нагадаємо, співзасновник Anthropic днями заявив, що системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе.

