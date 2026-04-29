Новини 29/04/2026 17:50

Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android

Олександр Остапенко

Попри посилений контроль Apple над поширенням в App Store мобільних додатків для вайб-кодингу, стартап Lovable успішно запустив свій застосунок для створення програм без кодування — він вже доступний для завантаження в App Store та Google Play, пише TechCrunch.

Новий мобільний додаток Lovable позиціонується як інструмент для розробки «на ходу»: ідеї можна озвучувати або вводити текстом, а ШІ-агент одразу береться за роботу — автономно, без необхідності постійно стежити за процесом. Крім того, застосунок дозволяє безперервно перемикатися між комп’ютером і телефоном, продовжуючи роботу з будь-якого місця, а також отримувати сповіщення, коли збірка готова до перегляду.

«Lovable — це конструктор додатків на основі штучного інтелекту та веб-сайтів, який перетворює вашу ідею на справжнє, робоче програмне забезпечення. Просто опишіть, що ви хочете, простою мовою, і Lovable напише код, розробить інтерфейс та керуватиме інфраструктурою. Знання кодування не потрібні», — йдеться в описі програми.

Запуск Lovable відбувся на фоні не дуже простої ситуації з правилами Apple. Компанія нещодавно заблокувала оновлення для низки популярних інструментів вайб-кодування, зокрема Replit і Vibecode, через порушення правил розробників. Суть претензій проста: Apple не забороняє ці програми, однак не дозволяє додаткам завантажувати новий код або змінювати свій функціонал після встановлення — це становить загрозу безпеці користувачів і унеможливлює належну перевірку під час схвалення в App Store.

Нові правила не оминули також застосунок Anything: його тимчасово видалили з App Store з аналогічних причин, але після внесення змін він повернувся на платформу раніше цього місяця.

Щоб відповідати вимогам Apple, розробники були змушені змінити підхід. Програми для вайб-кодування більше не можуть запускати згенеровані програми всередині основного додатка — тепер попередній перегляд відбувається у браузері. Lovable дотримується цих правил.

Нагадаємо, на думку CEO Replit, завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу.

