Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині
Українські технологічні проєкти мають шанс заявити про себе на світовій арені. Відкрито прийом заявок на національний етап Startup World Cup 2026 — одного з наймасштабніших пітч-конкурсів планети. Про це повідомляє Мінцифри.
Переможець українського туру вирушить до США, щоб поборотися за головний приз у $1 000 000.
Хто може взяти участь?
- Стартапи з інноваційним продуктом, готовим до масштабування.
- Команди, що мають підтверджені результати (MVP, перші продажі або клієнтська база).
- Проєкти, готові до професійного пітчингу перед міжнародними інвесторами.
Ключові дати:
- 15 травня 2026 — дедлайн подачі заявок.
- 28 травня 2026 — фінал українського відбору на базі 2U Tech Forum.
Умови участі та форма реєстрації за посиланням — https://curly.click/r/93a0
Не проґавте шанс показати світові українські інновації
Регіональний фінал проводить EIT Community Hub Ukraine у партнерстві з Pegasus Tech Ventures та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM.
