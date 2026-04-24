logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/04/2026 17:53

Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині

Андрій Савчук

Автор новин

Українські технологічні проєкти мають шанс заявити про себе на світовій арені. Відкрито прийом заявок на національний етап Startup World Cup 2026 — одного з наймасштабніших пітч-конкурсів планети. Про це повідомляє Мінцифри.

Переможець українського туру вирушить до США, щоб поборотися за головний приз у $1 000 000.

Хто може взяти участь?

  • Стартапи з інноваційним продуктом, готовим до масштабування.
  • Команди, що мають підтверджені результати (MVP, перші продажі або клієнтська база).
  • Проєкти, готові до професійного пітчингу перед міжнародними інвесторами.

Ключові дати:

  • 15 травня 2026 — дедлайн подачі заявок.
  • 28 травня 2026 — фінал українського відбору на базі 2U Tech Forum.

Встигніть подати заявку до 15 травня. Умови участі та форма реєстрації за посиланням — https://curly.click/r/93a0

Не проґавте шанс показати світові українські інновації 🦾

Регіональний фінал проводить EIT Community Hub Ukraine у партнерстві з Pegasus Tech Ventures та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині

Найбільш обговорювані статті

GitHub обмежує реєстрацію та змінює умови підписки Copilot для індивідуальних користувачівGitHub зупиняє реєстрацію в Copilot та обмежує доступ до моделей
Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобаєтьсяMeta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українціSoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: новий прорив у генерації зображеньOpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
Третя хвиля програми від Google та Мінекономіки: отримайте професійну сертифікацію зі штучного інтелекту на Coursera. Пріоритет ветеранам та жінкам у tech.20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців
Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4
Преміальні функції ретуші в Google Photos тепер доступні для всіхGoogle Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій
Meta тестує платну підписку WhatsApp PlusMeta тестує платну підписку WhatsApp Plus
слідкує за діями користувача на екраніOpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Гнучкість та менше витрат: масові звільнення призвели до рекордного росту стартапів

Чи потрібні стартапу PM та QA?

Google надав гранти 25 українським стартапам

Стартапи з офісними працівниками зростають у 3,5 разів швидше — дослідження

Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

Аналітики прогнозують в 2024 році «масове вимирання» стартапів. Але не ШІ-проєктів

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Google виділила 24 гранти для українських стартапів: хто отримає по $100 тис.

Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників

12% стартапів закрились після початку війни — дослідження

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Вебінар «10 маркетингових помилок, які роблять засновники стартапів»

 

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

Google профінансує не менше 60 українських стартапів у 2025 році

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

У чверті стартапів 95% коду написано штучним інтелектом — CEO стартап-акселератора Y Combinator

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

Заснована українцями компанія Rentberry отримала оцінку в $1 млрд

Засновник українського стартапу 3DLook створив холдинг для купівлі дрібних IT-компаній

Україну на Web Summit представлять 24 стартапи

Фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два нові мілтек ШІ-стартапи

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 дні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 4 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 1 місяць назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 день назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 місяць назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Новини

Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині

 24.04.2026 17:53

Microsoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всім

 24.04.2026 16:56

DeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешева

 24.04.2026 16:04

Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує

 24.04.2026 14:44

Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel

 24.04.2026 11:54

OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0

 24.04.2026 10:35

Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple

 24.04.2026 08:52

Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95

 23.04.2026 17:53

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах

 23.04.2026 16:57

Кінець «безліміту»: GitHub Copilot переходить на оплату за використані токени

 23.04.2026 16:01
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
3.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
4.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
5.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
6.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
7.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
10.
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: