Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині

Українські технологічні проєкти мають шанс заявити про себе на світовій арені. Відкрито прийом заявок на національний етап Startup World Cup 2026 — одного з наймасштабніших пітч-конкурсів планети. Про це повідомляє Мінцифри.

Переможець українського туру вирушить до США, щоб поборотися за головний приз у $1 000 000.

Хто може взяти участь?

Стартапи з інноваційним продуктом, готовим до масштабування.

Команди, що мають підтверджені результати (MVP, перші продажі або клієнтська база).

Проєкти, готові до професійного пітчингу перед міжнародними інвесторами.

Ключові дати:

15 травня 2026 — дедлайн подачі заявок.

28 травня 2026 — фінал українського відбору на базі 2U Tech Forum.

Встигніть подати заявку до 15 травня.



Регіональний фінал проводить EIT Community Hub Ukraine у партнерстві з Pegasus Tech Ventures та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM.

