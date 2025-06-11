Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів
Компанія Google відібрала фінальну групу команд, які отримають фінансування на загальну суму $10 мільйонів в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.
До фінальної групи увійшли 35 стартапів з України — від ШІ-платформ до виробників протезів. Кожна з компаній отримає до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud. З переліком стартапів та іхньою спеціалізацією можна ознайомитись за посиланням.
Загалом в рамках другого етапу програми компанія Google профінансувала 98 українських стартапів. Фонд і надалі допомагатиме компаніям менторськими сесіями та продуктовою підтримкою, щоб підтримувати розвиток української стартап-екосистеми під час війни.
Нагадаємо, що днями генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що інструменти штучного інтелекту пришвидчили розробку на 10%. Зараз понад 30% нового коду в Google створюється за допомогою ШІ, що на 5% більше, ніж у жовтні 2024 року.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: