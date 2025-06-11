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Новини 11/06/2025

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Google відібрала фінальну групу команд, які отримають фінансування на загальну суму $10 мільйонів в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.

До фінальної групи увійшли 35 стартапів з України — від ШІ-платформ до виробників протезів. Кожна з компаній отримає до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud. З переліком стартапів та іхньою спеціалізацією можна ознайомитись за посиланням.

Загалом в рамках другого етапу програми компанія Google профінансувала 98 українських стартапів. Фонд і надалі допомагатиме компаніям менторськими сесіями та продуктовою підтримкою, щоб підтримувати розвиток української стартап-екосистеми під час війни.

Нагадаємо, що днями генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що інструменти штучного інтелекту пришвидчили розробку на 10%. Зараз понад 30% нового коду в Google створюється за допомогою ШІ, що на 5% більше, ніж у жовтні 2024 року.

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