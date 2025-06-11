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Новини 11/06/2025

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що інструменти штучного інтелекту пришвидчили розробку на 10%. Зараз понад 30% нового коду в Google створюється за допомогою ШІ, що на 5% більше, ніж у жовтні 2024 року. Про це інформує Business Insider.

Пічаї розповів, що Google ретельно відстежує вплив ШІ-інструментів на продуктивність. «Головний показник, який ми детально заміряємо, — наскільки штучний інтелект збільшив швидкість процесів розробки в компанії», — пояснив він.

Керівник Google уточнив, що має на увазі кількість додаткових годин на тиждень, які розробники економлять завдяки ШІ, тобто час, який вони заощаджують. Сундар Пічаї відмітив потенціал агентних систем, здатних самостійно приймати рішення та виконувати дії за розробника. На його думку, це стане наступним етапом підвищення продуктивності.

У Google розробляються власні інструменти підтримки розробників. Один із них називається Goose. Це внутрішній «копілот для кодингу», який навчений на 25-річній технічній історії компанії. Goose дозволяє автоматизувати рутинні завдання, звільняючи час для більш креативної роботи. 

Google — далеко не єдина компанія, яка активно впроваджує штучний інтелект в розробку. Глава британського підрозділу Microsoft Даррен Хардман повідомив, що GitHub Copilot вже генерує 40% коду Microsoft. Це дозволило компанії випустити більше продуктів за останній рік, ніж за попередні три разом. «Йдеться не лише про швидкість, а й про зростання інновацій та загальну ефективність», — зазначив Хардман.

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