Новини 21/04/2026 17:24

20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Google Україна за підтримки Міністерства економіки оголосила про старт третьої хвилі програми навчання зі штучного інтелекту. Цього разу доступ до професійних курсів на платформі Coursera зможуть отримати 20 000 осіб, що вдвічі більше, ніж у попередніх етапах.

20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

Про програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ»

Навчання розраховане на широку аудиторію — від новачків до фахівців, які хочуть інтегрувати ШІ у свою щоденну роботу.

  • Формат: 7 коротких курсів, які можна пройти менш ніж за 10 годин.
  • Гнучкість: Навчання проходить онлайн у зручному для кожного темпі.
  • Результат: Отримання професійного сертифіката від Google, який визнається на міжнародному ринку праці.

Хто може взяти участь?

Реєстрація відкрита для всіх охочих, проте організатори виділили пріоритетні категорії:

  1. Ветерани та військовослужбовці, а також члени їхніх родин.
  2. Жінки, які планують або вже розвивають кар’єру в технологічній сфері (tech).

Важливо: Навчання здійснюється через партнерські організації, серед яких Veteran Hub, KSE, EdEra, Харківський ІТ Кластер та Inscience.

Етап Терміни
Реєстрація З 21 квітня до 25 травня 2026 року
Вступний вебінар 6 травня о 17:00 (зустріч з експертами та випускниками)
Завершення курсу До середини липня 2026 року

Як долучитися?

Кількість ліцензій обмежена, тому рекомендується не зволікати з подачею заявки. Реєстрація вже доступна на офіційному сайті програми через згадані вище партнерські платформи. Це шанс опанувати технології майбутнього та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці абсолютно безоплатно.

Нагадаємо, днями Google дозволила Gemini створювати контент з ваших особистих фото.

Найбільш обговорювані статті

Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов'язкову ідентифікацію користувачів ClaudeКінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
Більше ніяких зависань: Android 17 суворо обмежить пам'ять програм у смартфоніБільше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделіAnthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фотоGoogle дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часіDeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі
YouTube дозволив користувачам приховати розділ ShortsYouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts
Роботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильниківРоботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильників
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»
11 сервісів для вивчення мов, що відкрили безкоштовний доступ для українців

11 шкіл та академій, що відкрили безкоштовний доступ до IT-курсів

«Усі думають, тут золотом намазано. Намазано — та чимось іншим»: 12 гарячих питань про IT з Сергієм Бабічем

8 безкоштовних навчальних сайтів, які має знати кожен програміст

99% шансів НЕ отримати офер. Обіцянки IT-курсів vs. реальна статистика: велике дослідження Highload

Ви неправильно користуєтеся мозком: 9 правил, які допоможуть впоратися з прокрастинацією

Як стати блокчейн-розробником у 2022 році та отримувати $10 тис.: дорожня карта

Українцям відкрили доступ до більш ніж 230 безкоштовних IT-курсів

Дедлайн — наступний тиждень: встигніть податися на безкоштовні IT-курси та стажування

9 книг, які варто прочитати кожному програмісту

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

Україна увійшла до топ-10 країн світу з технологічних навичок: рейтинг Coursera

Досить сумніватися — час діяти: виші та курси для айтівців у Європі

Безкоштовні та за гроші: добірка курсів для айтівців з блокчейну

В Україні запустили безкоштовний інтенсив з діджитал-англійської

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

Не хочеться, але потрібно: як мотивувати себе вчитися, якщо ти в постійному стресі

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

В Україні запускають безкоштовний курс з Data Science — як потрапити

Війна змінила попит на айтівців: кого зараз шукають компанії та на які зарплати можуть розраховувати джуни

Не проґавте: безкоштовні IT-курси та тренінги, які стартують найближчим часом

Українці стали менше навчатися на ІТ-курсах

Вивчаємо Project Management: 8 курсів від Google, SoftServe та IT-шкіл

Машинне навчання: 8 важливих книг для початківців і просунутих розробників

Топ текстів
Новини - 1 день назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 4 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 4 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

 21.04.2026 17:24

Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4

 21.04.2026 17:01

Google Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій

 21.04.2026 15:46

Meta тестує платну підписку WhatsApp Plus

 21.04.2026 14:39

OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані

 21.04.2026 12:14

GitHub зупиняє реєстрацію в Copilot та обмежує доступ до моделей

 21.04.2026 10:55

Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти

 21.04.2026 08:47

Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців

 20.04.2026 17:53

Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону

 20.04.2026 17:04

Штучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправити

 20.04.2026 16:02

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
3.
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
4.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
5.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
6.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
7.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
10.
Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

