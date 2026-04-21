20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

Компанія Google Україна за підтримки Міністерства економіки оголосила про старт третьої хвилі програми навчання зі штучного інтелекту. Цього разу доступ до професійних курсів на платформі Coursera зможуть отримати 20 000 осіб, що вдвічі більше, ніж у попередніх етапах.

Про програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ»

Навчання розраховане на широку аудиторію — від новачків до фахівців, які хочуть інтегрувати ШІ у свою щоденну роботу.

Формат: 7 коротких курсів, які можна пройти менш ніж за 10 годин.

Гнучкість: Навчання проходить онлайн у зручному для кожного темпі.

Результат: Отримання професійного сертифіката від Google, який визнається на міжнародному ринку праці.

Хто може взяти участь?

Реєстрація відкрита для всіх охочих, проте організатори виділили пріоритетні категорії:

Ветерани та військовослужбовці , а також члени їхніх родин. Жінки , які планують або вже розвивають кар’єру в технологічній сфері (tech).

Важливо: Навчання здійснюється через партнерські організації, серед яких Veteran Hub, KSE, EdEra, Харківський ІТ Кластер та Inscience.

Етап Терміни Реєстрація З 21 квітня до 25 травня 2026 року Вступний вебінар 6 травня о 17:00 (зустріч з експертами та випускниками) Завершення курсу До середини липня 2026 року

Як долучитися?

Кількість ліцензій обмежена, тому рекомендується не зволікати з подачею заявки. Реєстрація вже доступна на офіційному сайті програми через згадані вище партнерські платформи. Це шанс опанувати технології майбутнього та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці абсолютно безоплатно.

