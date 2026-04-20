YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео

Поки Google веде агресивну кампанію з просування платних підписок, розробники Microsoft знайшли спосіб повернути одну з найбажаніших функцій YouTube користувачам свого мобільного браузера. В останніх тестових збірках Microsoft Edge для Android з’явилася можливість відтворювати відео у фоновому режимі абсолютно безкоштовно, пише Windows Central.

Що сталося?

Google системно обмежує можливості YouTube для тих, хто не користується Premium-підпискою. Окрім боротьби з блокувальниками реклами, платформа заблокувала можливість фонового відтворення відео у сторонніх мобільних браузерах. Проте в останній версії Microsoft Edge Canary це обмеження вдалося обійти.

Нову функцію помітив відомий інсайдер Лео Варела (Leopeva64). У своєму акаунті Х він продемонстрував, як браузер Edge дозволяє згортати додаток і продовжувати слухати звук з відео YouTube, що фактично нівелює одну з головних переваг платної підписки за 99 гривень на місяць.

Як відомо, функція трансляції відео у фоновому режимі є ексклюзивною для підписників YouTube Premium.

Додаткові нововведення в Edge

Окрім фонового відео, у тестовій версії браузера з’явилися й інші корисні інструменти керування звуком:

  • Аудіоіндикатори на вкладках: тепер у меню перемикання вкладок видно, де саме відтворюється звук.
  • Швидке вимкнення звуку: можливість вимкнути аудіо на конкретному сайті безпосередньо через контекстне меню вкладки.

Чому це важливо?

Для багатьох користувачів саме можливість слухати подкасти, лекції чи музику у фоновому режимі є критично важливою. Якщо Microsoft вдасться зберегти цю функцію в стабільній версії Edge, це може стати вагомим аргументом для масового переходу користувачів із Google Chrome на Edge.

Наразі функція перебуває на стадії тестування, і поки невідомо, чи з’явиться вона у версії для iOS через технічні обмеження системи Apple.

Нагадаємо, кілька днів тому YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts.

