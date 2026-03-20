Новини 20/03/2026 08:41

5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

Дмитро Сімагін

У США добігає кінця перший в історії судовий процес за шахрайство з музичним стрімінгом за допомогою штучного інтелекту. Мешканець Північної Кароліни Майкл Сміт реалізував одну з наймасштабніших схем маніпуляції з веб-трансляціями згенерованих пісень, заробивши на них понад $8 мільйонів.

Використовуючи автоматизацію, генеративний контент та розподілені мережі ботів, зловмисник незаконно отримував роялті від таких платформ, як Spotify, Apple Music та Amazon Music.

За словами прокурора Джея Клейтона, Майкл Сміт згенерував сотні тисяч пісень за допомогою штучного інтелекту, а потім транслював їх ботам мільярди разів на веб-сервісах: 

«Хоча пісні та слухачі були фальшивими, мільйони доларів, які вкрав Сміт, були справжніми».

Технологічний стек та механіка фроду

Схема базувалася на трьох основних компонентах: автоматизації облікових записів, генерації контенту та алгоритмічному розподілі навантаження.

  • Автоматизація профілів (Identity Management)

Сміт розгорнув інфраструктуру з тисяч бот-акаунтів. Для реєстрації використовувалися підставні дані та VPN-сервіси, щоб імітувати реальних користувачів із різних географічних локацій. Основна складність полягала в обході систем детекції аномальної активності під час масового створення профілів.

  • Генеративний контент (Content Generation)

Завантаження великої кількості треків одного виконавця швидко б привернуло увагу антифрод-системи. Щоб масштабувати «бібліотеку», Сміт скористався послугами ШІ-компанії для генерації сотень тисяч унікальних музичних треків. Це дозволило йому створити тисячі фіктивних виконавців з унікальними метаданими, що зробило схему стійкою до автоматичних фільтрів.

  • Алгоритм розподілу стримів (Load Balancing & Anti-Fraud Bypass)

Замість того, щоб накручувати мільярди прослуховувань на кілька треків, Сміт розробив алгоритм, який розподіляв стрими між тисячами пісень. Бот-акаунти «слухали» різні треки короткими сесіями, імітуючи органічну поведінку аудиторії. Таким чином, кожна окрема композиція отримувала лише невелику кількість прослуховувань, що дозволяло залишатися нижче порогу спрацювання системи безпеки платформ.

Масштаби та монетизація

За даними Міністерства юстиції США, на піку діяльності Сміта його боти могли генерувати приблизно 661 440 стрімів на день, приносячи щорічні роялті понад $1,2 мільйона.

Оскільки стрімінгові платформи розподіляють всю суму роялті пропорційно між музикантами відповідно до їхньої частки з усіх загальних прослуховувань, Сміт фактично здійснював атаку типу «sybil attack» на систему розподілу доходів, вимиваючи кошти з фонду, призначеного для реальних правовласників.

Юридичні наслідки та висновки для галузі

Сміт спочатку не визнав себе винним перед судом, тому у вересні 2024 року його було звільнено під заставу в розмірі $500 000. Однак пізніше прокуратура пред’явила йому звинувачення вже за трьома пунктами: шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, змова з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змова з метою відмивання грошей. Кожне звинувачення передбачало максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Щоб уникнути більш тривалого терміну ув’язнення, Майкл Сміт визнав вину у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні коштів. Тому тепер йому загрожує лише 5 років позбавлення волі. Вирок має бути винесений 29 липня.

Справа Сміта демонструє вразливість сучасних алгоритмів монетизації контенту перед обличчям генеративного ШІ та складних систем автоматизації. Для IT-індустрії це стає новим викликом у розробці Adversarial ML (змагальне машинного навчання), здатного розрізняти не лише ботів, а й «синтетичну» поведінку, яка намагається копіювати людські патерни в цифровому середовищі.

Нагадаємо, що за даними Інтерполу, схеми фінансового шахрайства, де використовуються інструменти штучного інтелекту, дають злочинцям у 4,5 рази більше прибутків, ніж ті, де застосовуються старі методи.

