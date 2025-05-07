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Новини 07/05/2025

Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Жительку Баштанки Миколаївської області суд визнав винною у виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів. Однією з частин покарання є заборона працювати в ІТ. Про це повідомив 301 Monitor.

Жінка працювала прибиральницею в ЖКГ «Турбота».

Згідно з матеріалами справи, у січні 2024 року вона зробила на телефон дві порнографічні фотографії та продала ці зображення двом особам  через месенджер Telegram  за 250 та 500 грн відповідно.

Під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості. Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно — з випробувальним терміном на один рік. Також їй заборонили обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями. Крім того, з підсудної на користь держави стягнули 2271,84 грн.

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