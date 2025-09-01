logo

01/09/2025

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Ілона Маска xAI подала до суду на свого колишнього розробника, який нібито вкрав службову інформацію про чат-бот Grok для передачі конкуренту — OpenAI. Позов подано до федерального суду Каліфорнії, пише Engadget. 

За версією xAI, її колишній співробітник Сюечен Лі при звільненні забрав із собою конфіденційну інформацію, пов’язану з «передовими ШІ-технологіями, які перевершують ті, що пропонує ChatGPT». Зробив він це, щоб нібито використовувати ці дані на новій роботі в OpenAI. При цьому OpenAI не є відповідачем по цій справі.

Згідно з позовом, коли Сюечень Лі працював в xAI, його обов’язки стосувались навчання та розробки Grok. xAI стверджує, що Лі почав копіювати секретну інформацію невдовзі після того, як прийняв пропозицію про роботу в OpenAI і продав акції xAI на $7 млн. Ці відомості могли допомогти OpenAI посилити свій продукт ChatGPT, оскільки вони додали «більш інноваційний ШІ та оригінальні функції xAI».

У позові також йдеться про те, що Лі зізнався в крадіжці файлів та «замітанні слідів» під час зустрічі 14 серпня, і що пізніше на його пристроях було виявлено додаткові викрадені матеріали, про які він промовчав.

Компанія xAI вимагає через суд виплати невказаної суми грошової компенсації, а також застосування судової заборони на перехід Лі до OpenAI.

Новий позов у черговий раз погіршив і без того конфліктні стосунки між Ілоном Маском та Семом Альтманом. Минулого року Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI та Альтмана за нібито відмову від початкової мети працювати на некомерційній ниві. У квітні OpenAI подала зустрічний позов проти Маска, звинувативши його у переслідуванні.

 

