Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

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Американський мільярдер Ілон Маск має намір змінити підхід до навчання штучного інтелекту і «усунути з Grok весь цифровий шум», що накопичився під час використання неточних джерел. Про це повідомили в iTech.ua.

Ілон Маск написав у соціальній мережі X, що наступна версія Grok буде зібрана на основі принципово інших даних і вбере в себе всю сукупність знань, накопичених людством. Як зазначив підприємець, відмінність від аналогічних продуктів на ринку буде виражатися в самому фундаменті – у змісті навчального матеріалу.

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За інформацією, опублікованою в X, йдеться про новий Grok 3.5 або навіть Grok 4, який поки що не представлено офіційно. Маск уточнив, що на першому етапі розробники сконцентруються на усуненні вже відомих помилок. Потім відбудеться поповнення бази знань, яке дасть системі можливість логічно осмислювати інформацію і будувати точніші висновки.

Коли нейромережу буде приведено до потрібного рівня, її перероблять заново, сформувавши повністю оновлену модель.

Маск також зазначив, що практично всі сучасні нейромережі страждають від надмірної кількості безглуздих даних. Причина в тому, що навчання таких ШІ ґрунтується на застарілих або помилкових джерелах, що заважає створенню дійсно інтелектуальної системи. У фахівців xAI стоїть завдання виключити цей недолік у новій версії Grok.

Наприкінці квітня 2025 року Маск оголосив про наближення релізу Grok 3.5, основною особливістю якої має стати здатність до самостійних висновків і формування оригінальних відповідей. Водночас повноцінного запуску так і не відбулося — розробка моделі триває, оскільки нейромережа все ще допрацьовується.

Що стосується планів щодо виведення версії Grok, що володіє «повною інформаційною картиною світу», то точна дата її появи поки не розкрита. Подробиці та технічні характеристики новинки також залишаються закритими.

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