logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/05/2026 10:10

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

Дмитро Сімагін

Редактор

Microsoft вирішила відкликати у своїх внутрішніх команд більшість ліцензій на Claude Code від Anthropic і перевести співробітників на власний інструмент — GitHub Copilot CLI. Про це пише The Verge.

Рішення насамперед торкнеться підрозділу Experiences + Devices, який відповідає за Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams і Surface. Використання Claude Code у цій групі мають згорнути до кінця червня.

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує перейти на власний Copilot

Доступ до інструменту Anthropic компанія відкрила своїм співробітникам в грудні минулого року. Claude Code швидко завоював популярність — причому не лише серед розробників: дизайнери, продакт-менеджери та інші фахівці без глибокого досвіду програмування активно використовували його для прототипування ідей і експериментів з кодом. І ось у цьому й виникла проблема: люди вибирали Claude Code замість власного GitHub Copilot CLI від Microsoft.

До фінансових і репутаційних міркувань додається ще й календарний чинник: 30 червня у Microsoft закінчується фінансовий рік, і відмова від сторонніх ліцензій дозволяє скоротити операційні витрати перед початком нового бюджетного циклу в липні.

Тепер команді GitHub доведеться наздоганяти: між Copilot CLI і Claude Code досі є помітні функціональні відмінності, і саме тому розробники масово надавали перевагу продукту Anthropic. Тобто по суті Microsoft ставить команду Copilot перед фактом — робіть інструмент кращим, або програєте власним же співробітникам.

При цьому від моделей Anthropic Microsoft не відмовляється повністю. Вони залишаться доступними через Copilot CLI, у додатках Microsoft 365, у Copilot і в рамках платформи Microsoft Foundry. Компанія, за наявними даними, і далі вважає моделі Claude сильнішими за аналоги OpenAI для певних завдань.

Виходить цікава ситуація: Microsoft визнає перевагу чужого штучного інтелекту — але платити конкуренту за те, щоб власні співробітники їм користувалися замість рідного продукту, не збирається.

Нагадаємо, нещодавно GitHub Copilot замість бізліміту перейшов на оплату за використані токени.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

Найбільш обговорювані статті

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати ClaudeПомітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцяхНоутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях
Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитівGoogle: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відеоЗірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млнПоки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показниківНайдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників
OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагрозOpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз
Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos: в Anthropic категорично відмовилиКитай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Топ текстів
Новини - 3 дні назад
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 6 днів назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 1 тиждень назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 4 дні назад
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Новини - 4 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 4 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Новини

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

 18.05.2026 10:10

Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності

 18.05.2026 08:49

Нова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукає

 15.05.2026 17:00

Grok Build: Ілон Маск представив власного конкурента Claude Code

 15.05.2026 16:15

Американці готові жити біля АЕС, але не поруч із дата-центром — опитування Gallup

 15.05.2026 15:25

Microsoft випустила окрему програму GitHub Copilot для агентної розробки

 15.05.2026 14:25

Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця

 15.05.2026 10:59

В Україні запустили Lapathoniia — платформу, яка надає доступ до вітчизняних LLM

 15.05.2026 09:50

Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT

 15.05.2026 08:50

Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

 14.05.2026 17:47
Топ текстів тижня
1.
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
8.
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: