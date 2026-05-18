Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

Microsoft вирішила відкликати у своїх внутрішніх команд більшість ліцензій на Claude Code від Anthropic і перевести співробітників на власний інструмент — GitHub Copilot CLI. Про це пише The Verge.

Рішення насамперед торкнеться підрозділу Experiences + Devices, який відповідає за Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams і Surface. Використання Claude Code у цій групі мають згорнути до кінця червня.

Доступ до інструменту Anthropic компанія відкрила своїм співробітникам в грудні минулого року. Claude Code швидко завоював популярність — причому не лише серед розробників: дизайнери, продакт-менеджери та інші фахівці без глибокого досвіду програмування активно використовували його для прототипування ідей і експериментів з кодом. І ось у цьому й виникла проблема: люди вибирали Claude Code замість власного GitHub Copilot CLI від Microsoft.

До фінансових і репутаційних міркувань додається ще й календарний чинник: 30 червня у Microsoft закінчується фінансовий рік, і відмова від сторонніх ліцензій дозволяє скоротити операційні витрати перед початком нового бюджетного циклу в липні.

Тепер команді GitHub доведеться наздоганяти: між Copilot CLI і Claude Code досі є помітні функціональні відмінності, і саме тому розробники масово надавали перевагу продукту Anthropic. Тобто по суті Microsoft ставить команду Copilot перед фактом — робіть інструмент кращим, або програєте власним же співробітникам.

При цьому від моделей Anthropic Microsoft не відмовляється повністю. Вони залишаться доступними через Copilot CLI, у додатках Microsoft 365, у Copilot і в рамках платформи Microsoft Foundry. Компанія, за наявними даними, і далі вважає моделі Claude сильнішими за аналоги OpenAI для певних завдань.

Виходить цікава ситуація: Microsoft визнає перевагу чужого штучного інтелекту — але платити конкуренту за те, щоб власні співробітники їм користувалися замість рідного продукту, не збирається.

Нагадаємо, нещодавно GitHub Copilot замість бізліміту перейшов на оплату за використані токени.

