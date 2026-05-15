Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця

Google змінила правила безкоштовного зберігання даних — і це вже не просто тест. Нові акаунти тепер за замовчуванням отримують лише 5 ГБ спільного сховища для Gmail, Drive і Photos. Отримати звичні 15 ГБ можна лише після прив’язки номера телефону. Про це пише 9to5google.

Що змінилося

Роками реєстрація Google-акаунту автоматично давала доступ до 15 ГБ безкоштовного хмарного сховища — щедро порівняно з Apple та більшістю конкурентів. Тепер до цієї цифри додався зірочковий рядок.

Під час налаштування нового акаунту Google показує повідомлення: «Ваш акаунт включає 5 ГБ сховища. Отримайте більше місця зі своїм номером телефону для Google Фото, Drive і Gmail. Розблокуйте 15 ГБ безкоштовно, використовуючи свій номер телефону». При цьому компанія пояснює, що номер потрібен, щоб переконатися: розширене сховище додається лише один раз на одну людину.

Зміни внесено ще в березні

Журналісти виявили, що Google тихо оновила формулювання на сторінках підтримки: фраза «Ваш акаунт Google включає 15 ГБ хмарного сховища безкоштовно» змінилася на «до 15 ГБ хмарного сховища безкоштовно». За даними Internet Archive, ця правка з’явилася ще 18 березня 2026 року.

Офіційна мотивація — запобігання зловживанням: обмеження не дає користувачам і ботам реєструвати необмежену кількість акаунтів і безкоштовно накопичувати сховище. Водночас варто враховувати ширший контекст: як і всі гравці ринку, Google стикається зі зростанням вартості апаратного забезпечення для зберігання даних — що, найімовірніше, також вплинуло на це рішення.

Частина користувачів Reddit негативно відреагувала на зміну, вбачаючи в ній черговий привід зібрати номери телефонів. Google поки що офіційно не прокоментувала нові правила.

Нагадаємо, не так давно в Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn