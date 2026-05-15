logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/05/2026 10:59

Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця

Олександр Остапенко

Автор новин

Google змінила правила безкоштовного зберігання даних — і це вже не просто тест. Нові акаунти тепер за замовчуванням отримують лише 5 ГБ спільного сховища для Gmail, Drive і Photos. Отримати звичні 15 ГБ можна лише після прив’язки номера телефону. Про це пише 9to5google.

Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця

Що змінилося

Роками реєстрація Google-акаунту автоматично давала доступ до 15 ГБ безкоштовного хмарного сховища — щедро порівняно з Apple та більшістю конкурентів. Тепер до цієї цифри додався зірочковий рядок.

Під час налаштування нового акаунту Google показує повідомлення: «Ваш акаунт включає 5 ГБ сховища. Отримайте більше місця зі своїм номером телефону для Google Фото, Drive і Gmail. Розблокуйте 15 ГБ безкоштовно, використовуючи свій номер телефону». При цьому компанія пояснює, що номер потрібен, щоб переконатися: розширене сховище додається лише один раз на одну людину.

Зміни внесено ще в березні

Журналісти виявили, що Google тихо оновила формулювання на сторінках підтримки: фраза «Ваш акаунт Google включає 15 ГБ хмарного сховища безкоштовно» змінилася на «до 15 ГБ хмарного сховища безкоштовно». За даними Internet Archive, ця правка з’явилася ще 18 березня 2026 року.

Офіційна мотивація — запобігання зловживанням: обмеження не дає користувачам і ботам реєструвати необмежену кількість акаунтів і безкоштовно накопичувати сховище. Водночас варто враховувати ширший контекст: як і всі гравці ринку, Google стикається зі зростанням вартості апаратного забезпечення для зберігання даних — що, найімовірніше, також вплинуло на це рішення.

Частина користувачів Reddit негативно відреагувала на зміну, вбачаючи в ній черговий привід зібрати номери телефонів. Google поки що офіційно не прокоментувала нові правила.

Нагадаємо, не так давно в Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагрозOpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз
Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos: в Anthropic категорично відмовилиКитай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили
Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати ClaudeПомітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелектуКрах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфонаНова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляютьНова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесорОновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор
Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратамЧерез помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам
Де зберігати файли: 8 найкращих альтернатив Google Drive у 2022 році

Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive

В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з Gemini

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

Тепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google Диск

Gemini Deep Research тепер може використовувати дані з вашого Gmail та Google Диск

В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту

В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск

WhatsApp буде конкурувати з Google Диск: пропонує зашифроване хмарне сховище на 50 Гб

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 4 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 3 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 4 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця

 15.05.2026 10:59

В Україні запустили Lapathoniia — платформу, яка надає доступ до вітчизняних LLM

 15.05.2026 09:50

Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT

 15.05.2026 08:50

Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

 14.05.2026 17:47

«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

 14.05.2026 16:45

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

 14.05.2026 15:35

Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram

 14.05.2026 14:44

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

 14.05.2026 12:18

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

 14.05.2026 10:47

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
6.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
7.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
8.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: