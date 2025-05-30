Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive

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У Google Drive інтегровані нові функції LLM-моделі Gemini, які надають користувачам більше інформації про збережені відео. Функція Gemini AI, яка раніше аналізувала документи та PDF-файли в Google Drive, тепер може працювати також і з відеофайлами. Про це йдеться в корпоративному блозі Google.

На практиці це дозволить користувачам отримувати уявлення про зміст відео, не переглядаючи його самостійно.

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Gemini в Drive має інтерфейс чат-бота, який видає короткі зведення з описом змісту відео. Також користувач може запитати чат-бот про конкретну інформацію з відеофайлу. Наприклад, Gemini можна попросити перерахувати дії, згадані в записаних зустрічах.

Для роботи функції необхідно увімкнути субтитри відео. Користуватися нею можна або за допомогою попереднього перегляду Google Drive, або за допомогою нового вікна вкладки браузера.

На даний час нова функція працює лише англійською мовою для користувачів Google Workspace та Google One AI Premium, а також для всіх, хто раніше придбав тариф Gemini Business або Enterprise.

Крім цього, Google впроваджує ще одну функцію, яка показує дані про залучення відео, завантажене на Drive. Відеоплеєр Drive тепер демонструє, скільки разів відео було відкрито у розділі «Аналітика» на панелі «Подробиці», що дає користувачам уявлення про те, який відгук мають їхні відеофайли.

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