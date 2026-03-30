Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Компанія Google Cloud за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України відкриває реєстрацію на нову навчальну програму з розробки агентів штучного інтелекту.

Програма триває 6 тижнів: з 30 березня по 10 травня 2026 року. Реєстрацію на програму відкрито. Участь безоплатна.

Під час навчання ви навчитесь:

автоматизувати завдання та визначати процеси, де впровадження ШІ дає найбільший результат;

створювати ШІ-агентів — від аналізу даних і маркетингу до розробки робочих прототипів;

працювати з даними — під’єднувати до ШІ внутрішні документи, таблиці та бази даних компанії;

контролювати якість — перевіряти точність відповідей ШІ та вдосконалювати агентів.

Програма розрахована на фахівців і команд, які вже використовують штучний інтелект у своїй роботі, але хочуть робити більше, ніж просто працювати з ШІ-чатами.

Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме вебінари й воркшопи від експертів українських і міжнародних компаній. Особливістю курсу є практичний формат Agent Builder Lab, де учасники зможуть власноруч створити та протестувати свого ШІ-агента.

Крім того, учасники програми навчання отримають додаткові можливості:

безоплатний доступ до Google Skills — платформи для практики в тестовому середовищі Google Cloud;

практичні курси та завдання для роботи з інструментами Google Cloud;

інструкції з безпечної роботи з внутрішніми даними компанії через ШІ.

Після заповнення форми на сторінці реєстрації учасники отримають детальний розклад та інструкції для доступу до навчальних матеріалів.

