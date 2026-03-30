Новини 30/03/2026 14:28

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Дмитро Сімагін

Компанія Google Cloud за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України відкриває реєстрацію на нову навчальну програму з розробки агентів штучного інтелекту. 

Програма триває 6 тижнів: з 30 березня по 10 травня 2026 року. Реєстрацію на програму відкрито. Участь безоплатна.

Під час навчання ви навчитесь:

  • автоматизувати завдання та визначати процеси, де впровадження ШІ дає найбільший результат;
  • створювати ШІ-агентів — від аналізу даних і маркетингу до розробки робочих прототипів;
  • працювати з даними — під’єднувати до ШІ внутрішні документи, таблиці та бази даних компанії;
  • контролювати якість — перевіряти точність відповідей ШІ та вдосконалювати агентів.

Програма розрахована на фахівців і команд, які вже використовують штучний інтелект у своїй роботі, але хочуть робити більше, ніж просто працювати з ШІ-чатами.

Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме вебінари й воркшопи від експертів українських і міжнародних компаній. Особливістю курсу є практичний формат Agent Builder Lab, де учасники зможуть власноруч створити та протестувати свого ШІ-агента.

Крім того, учасники програми навчання отримають додаткові можливості:

  • безоплатний доступ до Google Skills — платформи для практики в тестовому середовищі Google Cloud;
  • практичні курси та завдання для роботи з інструментами Google Cloud;
  • інструкції з безпечної роботи з внутрішніми даними компанії через ШІ.

Після заповнення форми на сторінці реєстрації учасники отримають детальний розклад та інструкції для доступу до навчальних матеріалів.

Нагадаємо, що за прогнозами Google, до зламу класичного шифрування залишилось три роки.

