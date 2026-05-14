«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

Мінцифри масштабує використання штучного інтелекту в екосистемі державних послуг. Відтепер персональний асистент Дія.AI доступний безпосередньо у мобільному застосунку «Дія».

Головна інновація — можливість отримати послуги не через пошук по меню, а через простий діалог із ШІ-агентом. Про це пише сайт Міністерства цифрової трансформації України.

Що нового пропонує Дія

Сплата штрафів ПДР: Більше не потрібно вводити реквізити чи шукати потрібний розділ. Достатньо написати асистенту про намір сплатити штраф, і ШІ-агент підготує платіж у кілька кліків.

Витяг про місце проживання: Отримання однієї з найпопулярніших довідок тепер автоматизовано через чат. Користувач формулює запит у довільній формі, а система миттєво генерує документ.

Допомога в оформленні субсидій . Просто напишіть свій запит у чат — наприклад, «Хочу оформити субсидію» — і ШІ-агент одразу спрямує вас до заяви на порталі «Дія».

Що це означає на практиці

Застосунок перестає бути просто сховищем документів. З Дія.АІ він перетворюється на єдине вікно для взаємодії з державою — без пошуку потрібного розділу, без зайвих кліків, просто людською мовою в чаті.

Проєкт розвивається за підтримки Google. Наразі агент працює у режимі відкритого бета-тестування, тому розробники просять залишати відгуки прямо в чаті — це допоможе зробити відповіді точнішими. Щоб спробувати роботу агента в «Дії» — оновіть застосунок до актуальної версії.

Нагадаємо, незабаром «Дія» отримає функціонал для пошуку роботи.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn