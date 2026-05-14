logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/05/2026 16:45

«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

Олександр Остапенко

Автор новин

Мінцифри масштабує використання штучного інтелекту в екосистемі державних послуг. Відтепер персональний асистент Дія.AI доступний безпосередньо у мобільному застосунку «Дія».

Дія тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

Головна інновація — можливість отримати послуги не через пошук по меню, а через простий діалог із ШІ-агентом. Про це пише сайт Міністерства цифрової трансформації України.

Що нового пропонує Дія

  • Сплата штрафів ПДР: Більше не потрібно вводити реквізити чи шукати потрібний розділ. Достатньо написати асистенту про намір сплатити штраф, і ШІ-агент підготує платіж у кілька кліків.
  • Витяг про місце проживання: Отримання однієї з найпопулярніших довідок тепер автоматизовано через чат. Користувач формулює запит у довільній формі, а система миттєво генерує документ.
  • Допомога в оформленні субсидій. Просто напишіть свій запит у чат — наприклад, «Хочу оформити субсидію» — і ШІ-агент одразу спрямує вас до заяви на порталі «Дія».

Що це означає на практиці

Застосунок перестає бути просто сховищем документів. З Дія.АІ він перетворюється на єдине вікно для взаємодії з державою — без пошуку потрібного розділу, без зайвих кліків, просто людською мовою в чаті.

Проєкт розвивається за підтримки Google. Наразі агент працює у режимі відкритого бета-тестування, тому розробники просять залишати відгуки прямо в чаті — це допоможе зробити відповіді точнішими. Щоб спробувати роботу агента в «Дії» — оновіть застосунок до актуальної версії.

Нагадаємо, незабаром «Дія» отримає функціонал для пошуку роботи.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

Найбільш обговорювані статті

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелектуКрах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфонаНова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляютьНова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесорОновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор
Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратамЧерез помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам
Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерамиЛотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесідиБільше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними

Журнал Time визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу. Нагороду отримали за «Шлюб онлайн»

Безплатний курс від Google навчить користуватись програмами зі штучним інтелектом. Як взяти участь

Повернення з-за кордону та подача даних через «Дію»: Кабмін прийняв новий порядок військового обліку

П'яний програміст жбурляв каміння по вікнам: «козирнув» роботою в «Дія.City», але це спростували

Розробники хочуть створити «Дія. Канали» — альтернативу Telegram та іншим месенджерам

Мінцифри готується додати в «Дію» чат-бот «Наталка» та низку нових функцій

Розробка «Дії» фінансувалась USAID. Закриття агентства ставить під загрозу десятки проектів Мінцифри

Ще одна перемога України: «Дія» отримала престижну нагороду фестивалю «Канські леви 2022»

Україна стала п'ятою у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна отримала 1570 терміналів Starlink від Польщі

Україна призупинила інтеграцію Binance з «Дією»

Мінцифри запустило розділ з працевлаштуванням новачків в IT

«В режимі реального часу»: Мінцифра працює над моніторингом дописів в соцмережах

Проєкт «e-Підприємець» перевели на постійну основу

Естонія запускає застосунок mRiik на базі «Дії»

До «Дiя City» увійшли ще 100 IT-компаній — серед них один з найпопулярніших агрегаторів таксі у світі

Код застосунку «Дія» з'явиться у відкритому доступі

«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»

Кількість заброньованих айтівців за два місяці збільшилась в півтора рази

У Верховній Раді планують прийти до повісток через «Дію». Але Мінцифри таких планів не має

Мінцифри готує зміни в закони для контролю швидкості інтернету

$1 млн за технологію-вбивцю «шахедів»: Мінцифри оголосило конкурс для розробників

Microsoft надасть Україні допомогу ще на $100 мільйонів

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

 14.05.2026 16:45

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

 14.05.2026 15:35

Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram

 14.05.2026 14:44

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

 14.05.2026 12:18

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

 14.05.2026 10:47

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57

Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

 13.05.2026 17:44

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

 13.05.2026 16:58

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
8.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: