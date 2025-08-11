«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»
Державне підприємство «Дія» оголосило тендер на закупку комплексу програмно-апаратних засобів «Суверенна фабрика штучного інтелекту». На це буде виділено 227,5 млн грн, повідомляє видання «Наші гроші» з посилання на дані ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, планується придбати наступне обладнання:
- 2 обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням (DLC);
- 5 вузлів керування (Management Node);
- 1 вузол керування та моніторингу кластера (Cluster Management Node);
- 1 комутатор обчислювальної шини InfiniBand;
- 2 комутатори мережі зберігання даних та керуючої шини;
- 2 комутатори транспортної мережі;
- 1 комутатор Out-of-Band (OOB);
- 1 масштабована платформа зберігання даних;
- 1 шафа з компонентами системи рідинного охолодження Direct Liquid Cooling (DLC) і Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 1 шафа з Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 16 ліцензій на програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise;
- 7 ліцензій на програмне забезпечення управління та моніторингу кластера.
Поставка має бути здійснена до 1 червня 2026 року. Заявки та пропозиції на участь в тендері прийматимуть до 17 серпня 2025 року.
Умови конкурсу передбачають проведення заводських тестувань, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.
Нагадаємо, що кілька днів тому віце-прем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував побудову AI Factory — державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. За його словами, це необхідно, щоб до 2030 року Україна увійшла в Топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження ШІ.
Для реалізації проекту в Україні створять обчислювальні кластери, необхідні для тренування й роботи державних ШІ-сервісів: «серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну». Керівник Мінцифри обіцяє, що скоро в Україні з’являться найсучасніші в світі «залізо» і софт.
