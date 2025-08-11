logo

Новини 11/08/2025

«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Державне підприємство «Дія» оголосило тендер на закупку комплексу програмно-апаратних засобів «Суверенна фабрика штучного інтелекту». На це буде виділено 227,5 млн грн, повідомляє видання «Наші гроші» з посилання на дані ProZorro. 

Згідно з тендерною документацією, планується придбати наступне обладнання:

Поставка має бути здійснена до 1 червня 2026 року. Заявки та пропозиції на участь в тендері прийматимуть до 17 серпня 2025 року.

Умови конкурсу передбачають проведення заводських тестувань, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.

Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

Нагадаємо, що кілька днів тому віце-прем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував побудову AI Factory — державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. За його словами, це необхідно, щоб до 2030 року Україна увійшла в Топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження ШІ. 

Для реалізації проекту в Україні створять обчислювальні кластери, необхідні для тренування й роботи державних ШІ-сервісів: «серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну». Керівник Мінцифри обіцяє, що скоро в Україні з’являться найсучасніші в світі «залізо» і софт. 

