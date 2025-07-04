Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись

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Кілька джерел заявили, що популярна платформа Upwork масово блокує акаунти українських фрилансерів та агенцій. Спочатку про це написав Кирило Козак, засновник Getmany.com і колишній ком’юніті-менеджер Upwork в Україні. Потім про численні блокування акаунтів на Upwork повідомили кілька інших українських фахівців, інформує AIN.

За словами Козака, українцям приходять запити на верифікацію. Однак після її проходження акаунти блокуються без можливості апеляції. Проблему ускладнює відсутність будь-якої регіональної підтримки платформи. Каналів комунікації з командою Upwork також немає, а тематичну гілку спільноти про Україну закрили.

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На ситуацію вже відреагував очільник Мінцифри Михайло Федоров: «Побачив. Ставлю задачу команді розібратися. Сам працював на Upwork, добре розумію проблематику».

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили що вивчають проблему, щоб оцінити її масштаби та можливі причини блокувань.

«На основі цього підготуємо офіційне звернення до Upwork з проханням усунути причини блокування та відновити акаунти українських фрілансерів», — йдеться у відповіді відомства.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому стало відомо про те, що Мінцифри й «Київстар» ведуть розробку української великої мовної моделі.

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