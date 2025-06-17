Мінцифри й «Київстар» створять українську велику мовну модель

Партнер видання

WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри та компанія «Київстар» почали розробку української великої мовної моделі (LLM). Про це повідомили в DOU.

До розробки LLM можуть доєднатися українські розробники — треба написати на пошту [email protected].

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Уряд в проєкті відповідатиме за координацію розробки, а також створить органи, які стежитимуть за якістю, безпекою та етичністю цієї технології.

Першу версію LLM хочуть представити до кінця 2025 року. Мінцифри збиратиме дані для навчання ШІ з відкритих джерел, українською мовою, без персональної чи чутливої інформації. До збору даних долучаться університети, наукові установи, бібліотеки та профільні організації. Серед джерел розглядаються, зокрема, «Малюк», NER-UK та UA-GEC.

За стратегію і бачення розвитку української мовної моделі відповідатиме координаційний комітет, до якого увійдуть представники Мінцифри (включно з WINWIN AI Center), інших держустанов, «Київстару» та технічного й етичного бордів.

Саму модель розроблятиме проєктний офіс, який створює «Київстар». Компанія відповідатиме за організацію процесу, підбір команди, технічну інфраструктуру та фінансування.

У Мінцифри додають, що проєкт фінансується за кошти бізнесу, без витрат з державного бюджету. Після запуску модель буде доступна для тестування державними, науковими та громадськими організаціями, а згодом відкрита у форматі open source.

Держава планує створити на її основі низку цифрових сервісів, зокрема: ШІ-помічника у застосунку «Дія», інструменти для аналізу законодавства та персоналізовані освітні продукти в платформі «Мрія».

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.