Американці готові жити біля АЕС, але не поруч із дата-центром — опитування Gallup

Нове опитування Gallup виявило разючий парадокс у суспільній думці американців: сусідство з атомною електростанцією лякає їх значно менше, ніж перспектива збудування поряд центру обробки даних для штучного інтелекту.

Згідно з результатами дослідження, 71% респондентів виступають проти будівництва дата-центрів для штучного інтелекту поблизу свого району — причому 48% із них категорично проти. Для порівняння: сусідство з атомною станцією відкидають лише 53% американців, і цей показник жодного разу не перевищував 63% з 2001 року, пише The Decoder.

Серед головних аргументів противників — велике споживання води та електроенергії, забруднення довкілля й зростання комунальних тарифів. Прихильники, своєю чергою, апелюють до нових робочих місць і податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Цікаво простежується і розподіл за демографічними ознаками: демократи налаштовані більш рішуче, ніж республіканці (56% та 39% «категорично проти»), а жінки — більш негативно, ніж чоловіки (55% і 43%). Найвищий спротив фіксується на Середньому Заході та Півдні країни — по 76% і 75% відповідно.

У Gallup зазначають, що це невдоволення здатне перетворитися на вагому передвиборчу тему й суттєво загальмувати масштабне розгортання ШІ-інфраструктури в США. Настрої вже знаходять відображення в законотворчості: у березні 2026 року сенатор Берні Сандерс представив «Закон про мораторій на будівництво дата-центрів для штучного інтелекту», який передбачає заборону нового будівництва доти, доки не будуть прийняті закони, що захищають права працівників, екологію та споживачів.

