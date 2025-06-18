Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Сем Альтман заявив, що Марк Цукерберг пропонував топовим співробітникам OpenAI компенсаційні пакети на суму понад $100 мільйонів, однак ці зусилля виявились «здебільшого невдалими». Про це голова OpenAI розповів у подкасті зі своїм братом Джеком Альтманом, пише TechCrunch.
Цукерберг хоче зібрати найкращих фахівців для роботи в команді розробки штучного інтелекту під керівництвом колишнього генерального директора Scale AI Александра Ванга.
«Мета почала робити ці гігантські пропозиції багатьом людям у нашій команді. Ну, знаєте, бонуси за підписання контракту в розмірі $100 мільйонів і більше у вигляді щорічної компенсації […] Я дуже радий, що, принаймні поки що, жоден з наших найкращих людей не погодився», – сказав Сем Альтман.
За неофіційною інформацією, Meta намагалася переманити одного з провідних дослідників OpenAI, Ноама Брауна, а також архітектора штучного інтелекту Google, Корая Кавукджуоглу. Однак обидві спроби були невдалими.
Генеральний директор OpenAI також сказав, що співробітники OpenAI має знають, що у неї більше шансів досягти AGI (штучний інтелект людського рівня) і це може зробити OpenAI більш цінною компанією.
Повідомляється, що Цукербергу все ж таки вдалось залучити кількох зіркових дослідників штучного інтелекту з інших компаній, таких як Джек Рей з Google DeepMind та Йохан Шалквик з Sesame AI. Але попереду ще багато роботи.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: