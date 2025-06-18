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Новини 18/06/2025

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Сем Альтман заявив, що Марк Цукерберг пропонував топовим співробітникам OpenAI компенсаційні пакети на суму понад $100 мільйонів, однак ці зусилля виявились «здебільшого невдалими». Про це голова OpenAI розповів у подкасті зі своїм братом Джеком Альтманом, пише TechCrunch.

Цукерберг хоче зібрати найкращих фахівців для роботи в команді розробки штучного інтелекту під керівництвом колишнього генерального директора Scale AI Александра Ванга. 

«Мета почала робити ці гігантські пропозиції багатьом людям у нашій команді. Ну, знаєте, бонуси за підписання контракту в розмірі $100 мільйонів і більше у вигляді щорічної компенсації […] Я дуже радий, що, принаймні поки що, жоден з наших найкращих людей не погодився», – сказав Сем Альтман.

За неофіційною інформацією, Meta намагалася переманити одного з провідних дослідників OpenAI, Ноама Брауна, а також архітектора штучного інтелекту Google, Корая Кавукджуоглу. Однак обидві спроби були невдалими.

Генеральний директор OpenAI також сказав, що співробітники OpenAI має знають, що у неї більше шансів досягти AGI (штучний інтелект людського рівня) і це може зробити OpenAI більш цінною компанією. 

Повідомляється, що Цукербергу все ж таки вдалось залучити кількох зіркових дослідників штучного інтелекту з інших компаній, таких як Джек Рей з Google DeepMind та Йохан Шалквик з Sesame AI. Але попереду ще багато роботи.

Партнер видання

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