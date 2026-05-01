Програмна археологія: Microsoft публікує код найстарішої версії DOS, яку вважали втраченою

Microsoft продовжує розкривати сторінки своєї цифрової спадщини. Днями компанія опублікувала найстаріший із виявлених на сьогодні вихідних кодів операційної системи DOS — 86-DOS 1.00. Цей крок став частиною продовжує багаторічну традицію збереження історії ОС: у 2018 році Microsoft вже відкривала код MS-DOS 1.25 і 2.11, а у 2024-му — MS-DOS 4.0.

Що містить нова публікація

Так звані «Paterson Listings» включають код ядра 86-DOS 1.00, кілька проміжних знімків розробки ядра PC-DOS 1.00, а також базові утиліти — зокрема CHKDSK. Крім того, до репозиторію увійшли лістинги асемблера і матеріали для відтворення його компільованої версії.

Особливість цього релізу в тому, що код не зберігався в цифровому вигляді. Найдавніший вихідний код DOS був знайдений на роздрукованих аркушах паперу в гаражі Тіма Патерсона — із рукописними нотатками, що дають живе уявлення про те, як виглядала розробка програмного забезпечення в 1980-х.

Команда істориків та фахівців з цифрового збереження під керівництвом Юфен Гао і Річа Чіні зібрала, відсканувала й транскрибувала ці матеріали. Роботу ускладнювало те, що сучасне програмне забезпечення для розпізнавання тексту погано справлялося з якістю десятиліттями старих роздруківок.

Звідки взявся DOS

DOS, що розшифровується як Disk Operating System, став одним із ключових елементів раннього ринку персональних комп’ютерів. Його витоки — у роботі 24-річного програміста Тіма Патерсона з компанії Seattle Computer Products, де він розробив 86-DOS (систему, спочатку відому як QDOS, або «Quick and Dirty Operating System») для процесора Intel 8086.

Microsoft, якій потрібна була операційна система для ще не завершеного IBM PC 5150, спочатку отримала ліцензію на 86-DOS і найняла Патерсона для подальшої розробки, а згодом викупила права на неї повністю. Потім компанія ліцензувала цю ОС IBM під назвою PC-DOS, зберігши право продавати її іншим виробникам під брендом MS-DOS.

Історія MS-DOS відображена в епізоді відомого фільму «Пірати Кремнієвої долини». Купівля за $50 000 ліцензії на 86-DOS врятувала компанію Білла Гейтса, оскільки від наявності цієї операційної системи залежала угода з IBM.

Складна «програмна археологія»

За словами директора OSPO Microsoft Стейсі Хафнер і віцепрезидента Microsoft/GitHub Скотта Хансельмана, подібна робота потребує значних зусиль: юридичної перевірки, архівної роботи та технічної валідації, а також цілої команди спеціалістів з комп’ютерної історії та цифрового збереження.

Код опубліковано під ліцензією MIT на GitHub у репозиторії DOS-History/Paterson-Listings — для дослідників, ентузіастів і всіх, хто цікавиться ранньою історією персональних комп’ютерів.

