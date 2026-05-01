logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/05/2026 11:45

Програмна археологія: Microsoft публікує код найстарішої версії DOS, яку вважали втраченою

Олександр Остапенко

Автор новин

Microsoft продовжує розкривати сторінки своєї цифрової спадщини. Днями компанія опублікувала найстаріший із виявлених на сьогодні вихідних кодів операційної системи DOS — 86-DOS 1.00. Цей крок став частиною продовжує багаторічну традицію збереження історії ОС: у 2018 році Microsoft вже відкривала код MS-DOS 1.25 і 2.11, а у 2024-му — MS-DOS 4.0.

Що містить нова публікація

Так звані «Paterson Listings» включають код ядра 86-DOS 1.00, кілька проміжних знімків розробки ядра PC-DOS 1.00, а також базові утиліти — зокрема CHKDSK. Крім того, до репозиторію увійшли лістинги асемблера і матеріали для відтворення його компільованої версії.

Особливість цього релізу в тому, що код не зберігався в цифровому вигляді. Найдавніший вихідний код DOS був знайдений на роздрукованих аркушах паперу в гаражі Тіма Патерсона — із рукописними нотатками, що дають живе уявлення про те, як виглядала розробка програмного забезпечення в 1980-х.

Команда істориків та фахівців з цифрового збереження під керівництвом Юфен Гао і Річа Чіні зібрала, відсканувала й транскрибувала ці матеріали. Роботу ускладнювало те, що сучасне програмне забезпечення для розпізнавання тексту погано справлялося з якістю десятиліттями старих роздруківок.

Звідки взявся DOS

DOS, що розшифровується як Disk Operating System, став одним із ключових елементів раннього ринку персональних комп’ютерів. Його витоки — у роботі 24-річного програміста Тіма Патерсона з компанії Seattle Computer Products, де він розробив 86-DOS (систему, спочатку відому як QDOS, або «Quick and Dirty Operating System») для процесора Intel 8086.

Microsoft, якій потрібна була операційна система для ще не завершеного IBM PC 5150, спочатку отримала ліцензію на 86-DOS і найняла Патерсона для подальшої розробки, а згодом викупила права на неї повністю. Потім компанія ліцензувала цю ОС IBM під назвою PC-DOS, зберігши право продавати її іншим виробникам під брендом MS-DOS.

Гараж, де знайшли 86-DOS 1.00

Історія MS-DOS відображена в епізоді відомого фільму «Пірати Кремнієвої долини». Купівля за $50 000 ліцензії на 86-DOS врятувала компанію Білла Гейтса, оскільки від наявності цієї операційної системи залежала угода з IBM.

Складна «програмна археологія»

За словами директора OSPO Microsoft Стейсі Хафнер і віцепрезидента Microsoft/GitHub Скотта Хансельмана, подібна робота потребує значних зусиль: юридичної перевірки, архівної роботи та технічної валідації, а також цілої команди спеціалістів з комп’ютерної історії та цифрового збереження.

Код опубліковано під ліцензією MIT на GitHub у репозиторії DOS-History/Paterson-Listings — для дослідників, ентузіастів і всіх, хто цікавиться ранньою історією персональних комп’ютерів.

Нагадаємо, Microsoft хоче, щоб компанії платили за агентів штучного інтелекту як за реальних людей.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Програмна археологія: Microsoft публікує код найстарішої версії DOS, яку вважали втраченою

Найбільш обговорювані статті

Прощавай, Codex! OpenAI відмовляється від окремої моделі для програмуванняПрощавай, Codex! OpenAI відмовляється від окремої моделі для програмування
Протести в Google: топові розробники відмовляються працювати на ПентагонПротести в Google: топові розробники відмовляються працювати на Пентагон
OpenAI розробляє власний смартфон: ШІ-агенти замінять звичні мобільні додаткиOpenAI розробляє власний смартфон: ШІ-агенти замінять звичні мобільні додатки
Google тестує Ask YouTube: пошук перетвориться на розмову зі штучним інтелектомGoogle тестує Ask YouTube: пошук перетвориться на розмову зі штучним інтелектом
WhatsApp буде конкурувати з Google Диск: пропонує зашифроване хмарне сховище на 50 ГбWhatsApp буде конкурувати з Google Диск: пропонує зашифроване хмарне сховище на 50 Гб
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерівОбкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
Програма «в кредит»: в App Store з’являться підписки з річним зобов’язаннямПрограма «в кредит»: в App Store з’являться підписки з річним зобов’язанням
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектомСем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом
Штучний інтелект став дорожчим за програмістів: Uber витратив річний ліміт на LLM за один кварталШтучний інтелект став дорожчим за програмістів: Uber витратив річний ліміт на LLM за один квартал
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 1 тиждень назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 4 дні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 тиждень назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 2 дні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Без категории - 1 місяць назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 3 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 1 тиждень назад
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

Новини

Моделі Anthropic з'являться в Microsoft Word для роботи з документами

 01.05.2026 10:24

Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT

 01.05.2026 08:52

Підтримує українську та працює офлайн на смартфоні: Tencent представила аналог Google Translate

 30.04.2026 17:34

«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів

 30.04.2026 16:48

Sony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStation

 30.04.2026 15:41

Редактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправлення

 30.04.2026 14:36

YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів

 30.04.2026 11:22

Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos

 30.04.2026 10:58

Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші

 30.04.2026 08:40
Топ текстів тижня
1.
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
2.
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
3.
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
4.
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом
5.
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
6.
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
7.
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
8.
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
9.
Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року
10.
Штучний інтелект став дорожчим за програмістів: Uber витратив річний ліміт на LLM за один квартал

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: