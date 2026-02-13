IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

Компанія IBM планує потроїти в 2026 році кількість вакансій для фахівців початкового рівня (entry-level) на американському ринку. Це стосується навіть тих вакансій, які нібито знаходяться в зоні ризику через широке впровадження штучного інтелекту, пише Bloomberg.

«І так, саме для всіх цих завдань, які, як нам кажуть, може виконувати штучний інтелект», — сказала Нікл Ламоро, старший віце-президент IBM, на конференції в Нью-Йорку.

Нові вакансії для джуніорів відрізнятимуться від тих, які IBM пропонувала раніше. За словами Ламоро, вона переглянула посадові інструкції для розробників початкового рівня — тепер вони будуть менш орієнтовані на області, які штучний інтелект справді може автоматизувати. Тобто, замість програмування початківців направлять у сферу, більш орієнтовану на людей, таку як взаємодія з клієнтами.

В IBM не уточнили, яку кількість людей вони планують найняти у рамках цієї ініціативи.

Цей маневр виглядає як спроба IBM випередити конкурентів у «перегонах за таланти» в епоху генеративного ШІ. Замість того, щоб перенавчати тисячі старших співробітників, компанія створює екосистему, де молоді спеціалісти зростатимуть разом із новими інструментами автоматизації.

Тим часом, дослідження Массачусетського технологічного інституту (МІТ), проведене в 2025 році, показало, що 11,7% робочих місць вже можуть бути автоматизовані за допомогою ШІ. А головний виконавчий директор Anthropic Даріо Амодей попередив, що половина офісних вакансій початкового рівня може зникнути до 2030 року.

Нагадаємо, що не так давно один розробник гнівно розкритикував популярність чат-ботів: «Сучасні джуніори навіть не знають, що таке Stack Overflow».

