the-page
tradfi
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/02/2026 16:33

IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія IBM планує потроїти в 2026 році кількість вакансій для фахівців початкового рівня (entry-level) на американському ринку. Це стосується навіть тих вакансій, які нібито знаходяться в зоні ризику через широке впровадження штучного інтелекту, пише Bloomberg.

«І так, саме для всіх цих завдань, які, як нам кажуть, може виконувати штучний інтелект», — сказала Нікл Ламоро, старший віце-президент IBM, на конференції в Нью-Йорку.

Нові вакансії для джуніорів відрізнятимуться від тих, які IBM пропонувала раніше. За словами Ламоро, вона переглянула посадові інструкції для розробників початкового рівня — тепер вони будуть менш орієнтовані на області, які штучний інтелект справді може автоматизувати. Тобто, замість програмування початківців направлять у сферу, більш орієнтовану на людей, таку як взаємодія з клієнтами.

В IBM не уточнили, яку кількість людей вони планують найняти у рамках цієї ініціативи.

Цей маневр виглядає як спроба IBM випередити конкурентів у «перегонах за таланти» в епоху генеративного ШІ. Замість того, щоб перенавчати тисячі старших співробітників, компанія створює екосистему, де молоді спеціалісти зростатимуть разом із новими інструментами автоматизації.

Тим часом, дослідження Массачусетського технологічного інституту (МІТ), проведене в 2025 році, показало, що 11,7% робочих місць вже можуть бути автоматизовані за допомогою ШІ. А головний виконавчий директор Anthropic Даріо Амодей попередив, що половина офісних вакансій початкового рівня може зникнути до 2030 року.

Нагадаємо, що не так давно один розробник гнівно розкритикував популярність чат-ботів: «Сучасні джуніори навіть не знають, що таке Stack Overflow».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

Найбільш обговорювані статті

Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможетеMicrosoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете
OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березняOpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня
Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добреGoogle і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре
Колонізація Марсу скасовується. Тепер Ілон Маск обіцяє побудувати місто на МісяціКолонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці
«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням
Американський військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушникиАмериканським військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушники
Розробники Nvidia тепер пишуть втричі більше коду, ніж до переходу на CursorРозробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплатиВизначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитівНовий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

Що чекає на досвідчених розробників після звільнення, коли лусне їхня корпоративна бульбашка

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

«Друже, ти забув, що ти джун?»: чому супровідний лист до резюме — необхідність, і як його писати

Без СhatGPT та «попси»: 12 інструментів ШІ та платформ, що допоможуть знайти роботу в IT

Який комп’ютер насправді вигідніший – PC чи Mac? Велике дослідження

«Це якісь шахраї»: розробнику замість роботи запропонували стажування за його ж гроші

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

«Якщо не хочете цього робити, тоді не скаржтеся»: розробник про те, як не варто шукати роботу

Що робити, коли пошук роботи затягнувся?

Українські девелопери створили сервіс для пошуку роботи в іноземних компаніях

11 причин, чому тебе не беруть на роботу в ІТ (і що робити)

План IBM замінити розробників штучним інтелектом провалився

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 3 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 1 день назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 дні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 дні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 8 години назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 дні назад
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
Новини - 1 день назад
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
Новини - 2 дні назад
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати

Новини

Google Docs тепер може стисло переказати ваш текст голосом

 13.02.2026 17:15

IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

 13.02.2026 16:33

Вперше в історії. Штучний інтелект посварився з розробником після того, як той відхилив його код

 13.02.2026 14:49

«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0

 13.02.2026 11:54

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex-Spark: пише код у 15 разів швидше, але є нюанс

 13.02.2026 10:46

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

 13.02.2026 08:52

Google: невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM

 12.02.2026 16:55

Найсучасніші функції Claude стали безкоштовними для всіх

 12.02.2026 15:43

У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера

 12.02.2026 14:42

Microsoft випустила бету TypeScript 6.0. Це останній реліз на базі JavaScript

 12.02.2026 11:43

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
2.
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
3.
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
4.
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
5.
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
6.
У Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера
7.
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
8.
Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників
9.
Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів
10.
Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: