Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Найменші шанси знайти роботу без досвіду в українському IT мають дизайнери та Data Analyst. Лише 1% з них були працевлаштовані, не маючи попереднього досвіду, стверджує дослідження Djinni.

Шанси на найм категорії дата-аналітиків знизились через зростання кількості кандидатів. З іншого боку, за наявності великого досвіду роботи фахівці Data Analyst мають найкращі можливості найму.

Щодо новачків, хто має найбільші шанси стати частиною IT-компанії, то тут на перше місце піднялась категорія С++, де протягом останніх шести місяців найняли 11% джунів без досвіду роботи.

Також у топі рейтингу Support (6,2% працевлаштувались без досвіду), LeadGen (5,4%) i SEO (4,7%), хоча шанси на найм в цих категоріях трохи знизились за останні півроку. Місця з 5 по 7 займають рекрутери (4,5%), бізнес-аналітики (3,8%) та фахівці з кібербезпеки (3,4%).

Серед розробників без досвіду, крім спеціалістів C++, які є беззаперечними лідерами, шанси працевлаштуватись мають Python-розробники (2,7%), .NET (1,9%), Java (1,9%) і JavaScript (1,7%).

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах. За даними DOU, 8,8% українських IT-фахівців працюють на двох роботах: з них 6% — на part-time і 2,8% на full-time. За рік частка працівників, задіяних в додатковій роботі, зросла на 0,9%. Ще 3,4% айтівців, крім основної роботи, працюють над фріланс-проектами.