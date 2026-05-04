Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini

Apple тихо зняла з продажу базову конфігурацію Mac mini з 256 ГБ пам’яті за $599. Відтепер у магазині компанії доступні лише моделі з накопичувачем від 512 ГБ, тож стартова ціна настільного комп’ютера фактично підскочила до $799, пише Engadget.

Офіційного підтвердження від Apple поки немає, однак зміни у магазині красномовно говорять самі за себе. Коли в 2024 році компанія представила оновлений Mac mini за $599 з чипом M4, не менш ніж 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища — це була одна з найвигідніших пропозицій в її історії.

Саме доступна ціна і висока продуктивність зробили Mac mini надзвичайно популярним серед ентузіастів штучного інтелекту. Спочатку пристрій масово використовували для запуску локальних великих мовних моделей, а згодом — як виділену платформу для ШІ-агентів, зокрема OpenClaw. Цей інструмент перетворив Mac mini на домашній сервер для автономних агентів, що ще більше розпалило попит.

Нещодавно Тім Кук відкрито визнав дефіцит: керівник компанії попередив, що Mac mini та Mac Studio «можуть потребувати кількох місяців» для відновлення балансу між попитом та пропозицією, оскільки попит з боку користувачів штучного інтелекту виявився значно вищим, ніж очікували в Apple.

Ситуацію ускладнює глобальна криза ринку пам’яті — так зване «RAMageddon». Apple вже відреагувала на неї в іншому сегменті: оновлений MacBook Air на M5 отримав 512 ГБ сховища, але стартова ціна зросла до $1099 — на $100 більше, ніж у попередника. Пом’якшити удар вдалося завдяки MacBook Neo за $599 — найдешевшому Mac-ноутбуку в лінійці. Для Mac mini такої альтернативи наразі не існує.

Чи повернеться Apple до більш доступної точки входу для настільного комп’ютера — поки що невідомо.

