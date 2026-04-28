Новини 28/04/2026 17:59

Протести в Google: топові розробники відмовляються працювати на Пентагон

Всередині Google знову назріває етичний шторм. Понад 600 співробітників компанії, в тому числі з підрозділу штучного інтелекту DeepMind, підписали відкритий лист до керівництва, висловлюючи рішучий протест проти поглиблення співпраці з Міністерством оборони США.

Події нагадують конфлікт 2018 року (Project Maven), коли подібний тиск змусив Google частково відмовитися від військових контрактів, пише The Washington Post.

Основні претензії: штучний інтелект для військових операцій

Працівники Google занепокоєні тим, що технології штучного інтелекту, над якими вони працюють, можуть бути використані для створення автономної зброї або систем пошуку цілей для подальших військових ударів.

  • Порушення принципів: Лист стверджує, що нові контракти з Пентагоном прямо суперечать офіційним «Принципам ШІ» (AI Principles) Google, де компанія обіцяла не розробляти технології, що завдають шкоди людям.
  • Брак прозорості: Автори звернення вимагають повної звітності про те, як саме військові використовують алгоритми компанії — чи це лише логістика та хмарні обчислення, чи безпосередня участь у бойових операціях.
  • Заклик до нейтральності: Технологічна спільнота всередині компанії наполягає, що Google має залишатися цивільною платформою, а не ставати частиною «військово-промислового комплексу».

«Ми хочемо бачити, як штучний інтелект приносить користь людству, а не щоб його використовували негуманним або надзвичайно шкідливим чином. Це включає летальну автономну зброю та масове спостереження… Єдиний спосіб гарантувати, що Google не буде пов’язаний із такою шкодою, — це відхилити будь-які секретні робочі навантаження», — йдеться в листі співробітників.

Позиція керівництва

Офіційно топ-менеджери Google аргументують таку співпрацю тим, що їхні технології допомагають модернізувати застарілу інфраструктуру армії, покращують кібербезпеку та рятують життя за допомогою точнішої аналітики, не беручи участі безпосередньо у веденні вогню. Проте для багатьох інженерів ця межа виглядає занадто розмитою.

Керівництво Міністерства оборони США нещодавно заявило, що воно повинно мати свободу використовувати комерційні технології штучного інтелекту для «всіх законних цілей» — фраза, яка, за словами чиновників, дозволяє гнучкість у різних ситуаціях.

Деякі фахівці зі штучного інтелекту кажуть, що таких гарантій недостатньо. Особливе занепокоєння працівників Google викликає той факт, що не так давно Дональд Трамп погрожував розбомбити «кожен міст та електростанцію в Ірані». Експерти оцінюють це як явне порушення міжнародного права. Аналогічні претензії висловлено щодо ударів по човнах, які нібито перевозили наркотики.

Нагадаємо, 75% коду Google зараз генерується штучним інтелектом. Півроку тому було 50%.

Найбільш обговорювані статті

Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в опублікованому проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідируєAudi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та ExcelВайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel
OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0
Тім Кук розповів про свою головну помилку на посаді CEO AppleТім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95
Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадахІдеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах
Кінець «безліміту»: GitHub Copilot переходить на оплату за використані токениКінець «безліміту»: GitHub Copilot переходить на оплату за використані токени
Оцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільйонівОцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Топ текстів
Новини - 6 днів назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 день назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 1 день назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 5 днів назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Без категории - 4 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 3 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 5 днів назад
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
Новини - 4 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Топ текстів тижня
1.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
2.
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
3.
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
4.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
5.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
6.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
7.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
8.
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
9.
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом
10.
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

