75% коду Google генерується штучним інтелектом. Півроку тому було 50%

Компанія Google офіційно перейшла межу, яка ще кілька років тому здавалася фантастикою: сьогодні понад три чверті (75%) усього нового внутрішнього коду компанії генерується штучним інтелектом. Під час конференції Google Cloud Next ’26 генеральний директор Сундар Пічаї підкреслив, що це не просто автоматизація, а повноцінний перехід до «агентних робочих процесів», пише Business Insider.

Ключові факти трансформації

Стрімке зростання: Показник у 75% вражає своєю динамікою. Ще восени 2025 року цей показник становив 50%, а в жовтні 2024 року — лише 25%.

Людина як контролер: Попри домінування штучного інтелекту в написанні коду, роль програмістів не зникла, але трансформувалася. Тепер вони виступають «брамниками» (gatekeepers) — перевіряють, тестують та затверджують те, що створив алгоритм.

Швидкість х6: Пічаї навів приклад складної міграції коду, яка раніше тривала роками. Завдяки спільній роботі агентів та інженерів процес завершили у 6 разів швидше , ніж це було можливо рік тому.

Від «помічників» до «автономних агентів»

Google більше не розглядає LLM-моделі як просто розумний Т9 для програмістів. Компанія впроваджує концепцію «автономних цифрових оперативних груп»:

Платформа Antigravity: Внутрішня платформа Google, де агенти самостійно планують завдання, пишуть код та тестують додатки в браузері з мінімальним втручанням людини. Наприклад, прототип Gemini для MacOS був створений саме так — від ідеї до робочого Swift-додатка за лічені дні. Gemini Enterprise Agent Platform: Новий інструмент для корпоративних клієнтів, який дозволяє керувати тисячами агентів одночасно, перетворюючи розробку на оркестрування процесів.

Зміни в культурі та управлінні

Використання штучного інтелекту в Google перестало бути опціональним. Тепер це частина корпоративного стандарту:

KPI та оцінка: Впровадження ШІ-інструментів (Gemini Code Assist тощо) тепер напряму впливає на оцінку ефективності (performance review) та кар’єрне зростання співробітників.

«Клієнт Зеро»: Google використовує власні команди як тестовий майданчик («customer zero»), щоб перевірити стабільність агентів перед тим, як пропонувати ці рішення світовому бізнесу.

Це не просто внутрішня статистика однієї компанії. Досвід Google задає тренд для всієї індустрії: фокус розробника зміщується з написання синтаксису на архітектурне проектування та верифікацію якості. Для бізнесу це означає можливість закривати величезні масиви «технічного боргу», які раніше вважалися занадто дорогими для виправлення.

Звіт Google демонструє, що питання «чи зможе штучний інтелект писати код?» закрите. Тепер головне питання: «Як ефективно керувати тисячами ШІ-агентів, що пишуть цей код одночасно?»

Нагадаємо, що ліміти запитів до LLM тепер змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn