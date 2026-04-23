Новини 23/04/2026 09:00

Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI представила Workspace Agents на базі Codex. Вони перетворюють ChatGPT з користувацького чат-бота на платформу автономних агентів, які здатні виконувати  складні багатоетапні командні завдання. Про це пише The Decoder.

Агенти працюють у власному робочому просторі, мають доступ до файлів, коду, інструментів та постійної пам’яті. Це дозволяє їм отримувати та обробляти дані, у тому числі за розкладом, запитувати схвалення на виконання дій безпосередньо у Slack.

Налаштування Workspace Agents дуже просте. Користувачі описують завдання або завантажують файл з інструкціями. Далі ChatGPT перетворює завдання на агента, визначаючи кроки, підключаючи інструменти, додаючи навички та тестуючи результат. OpenAI вже пропонує базові шаблони агентів для фінансів, продажів та маркетингу.

Основні можливості Workspace Agents

  • Автономне виконання завдань: На відміну від стандартних чатів, агенти можуть самостійно планувати та реалізовувати тривалі робочі цикли. Вони здатні розбивати велике завдання на менші кроки та виконувати їх послідовно.
  • Глибока інтеграція з інструментами: Агенти можуть підключатися до популярних корпоративних сервісів, таких як Google Drive, Microsoft OneDrive, GitHub та Slack. Це дозволяє їм аналізувати документи, писати код або взаємодіяти з колегами безпосередньо в робочому середовищі.
  • Командна співпраця: Інструмент розроблений спеціально для корпоративних користувачів (плани Team та Enterprise). Агенти можуть працювати над спільними проектами, до яких мають доступ усі члени команди, що забезпечує прозорість та спільне використання результатів.
  • Контроль та безпека: OpenAI впровадила розширені налаштування для адміністраторів. Керівники можуть чітко визначати, до яких даних мають доступ агенти та які дії вони можуть виконувати автономно, а які потребують підтвердження людиною.

Оскільки агенти мають пам’ять і їх можна виправляти під час діалогу, вони повинні покращуватися з часом. Команди можуть створити агента один раз, удосконалювати його з часом, а потім ділитися ним або дублювати його для нових робочих процесів.

Чому це важливо?

Цей реліз знаменує перехід від «штучний інтелект як співрозмовник» до «штучний інтелект як активний учасник команди». Замість того, щоб просто відповідати на запитання, ChatGPT тепер стає цифровий співробітником, який бере участь у розробці програмного забезпечення, маркетингових дослідженнях або управлінні контентом.

Для бізнесу це означає можливість значно пришвидшити рутинні операції та зосередити людські ресурси на стратегічних завданнях, поки ШІ займається збором даних, обробкою файлів та підготовкою звітів у фоновому режимі.

Як спробувати Workspace Agents

OpenAI запускає Workspace Agents як попередню версію Research Preview для планів ChatGPT Business, Enterprise, Edu та Teachers. Функція поки безкоштовна (до 6 травня 2026 року), після чого почне діяти оплата на основі кредитів.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI додала в ChatGPT новий тарифний план за $100.

