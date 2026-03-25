Новини 25/03/2026 08:54

Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Дмитро Сімагін

Редактор

Відомо, що ChatGPT або інший чат-бот на базі сучасної LLM може запропонувати дуже корисні поради з різних сфер життя. Але за замовчуванням, коли ви просите штучний інтелект про допомогу, він припускає, що вам буде легко втілити його рекомендації в реальність без будь-яких непередбачуваних наслідків.

Що робити, якщо ваші можливості не завжди співпадають з тими порадами, які пропонує чат-бот? На допомогу прийде потужний інструмент — інверсійні промпти.

Замість того, щоб питати ШІ, як досягти успіху, запитайте його, як гарантовано все провалити.

Наприкінці кожного запиту пишіть: «Не просто запропонуй рішення — скажи мені, де я можу зазнати невдачі. Потім перетвори це на пораду».

Що таке Invert Prompting для програміста?

Це фактично автоматизований Pre-Mortem. Замість класичного «Як мені успішно випустити цей реліз?», ви використовуєте промпт:

«Уяви, що через три місяці наш проект повністю провалився. Назви 10 найбільш імовірних технічних та організаційних причин, чому це сталося».

Чому це працює краще за звичайні запити?

  • Пошук Edge Cases: Ваша уява часто обмежена «happy path» сценаріями. Штучний інтелект, навчений на мільйонах історій провалених стартапів та баг-репортів, швидко підсвітить критичні вузли.

  • Виявлення Single Point of Failure (SPOF): Інверсія змушує модель фокусуватися на слабких ланках архітектури, які зазвичай ігноруються під час фази активної розробки.

  • Боротьба з когнітивним спотворенням: Коли ми закохані у свій стек або архітектурне рішення, ми не бачимо очевидних ризиків. AI в ролі «адвоката диявола» допомагає зберегти об’єктивність.

Приклади використання в IT-процесах

Контекст Звичайний промпт Invert Prompt (Pre-Mortem)
Рефакторинг «Як найкраще переписати цей модуль на Go?» «Які приховані залежності в цьому legacy-коді призведуть до падіння продакшну після рефакторингу?»
Архітектура «Спроектуй масштабовану систему для чату». «Як ця система «ляже», коли кількість одночасних з’єднань зросте в 10 разів? Де тут вузьке місце?»
Security «Чи безпечний цей код?» «Ти — хакер. Знайди 3 способи зламати цю логіку аутентифікації за 5 хвилин».
Career / Interview «Підготуй мене до співбесіди на Senior Dev». «Чому б ти НЕ взяв мене на цю посаду після перегляду мого резюме та досвіду? Опиши мої слабкі сторони».

Як правильно сформулювати такий промпт?

Щоб техніка інверсії спрацювала максимально ефективно, використовуйте таку структуру:

  • Роль: «Ти — досвідчений Lead System Architect та експерт з ризик-менеджменту».

  • Контекст: Короткий опис вашого рішення/стеку.

  • Інверсійне завдання: «Опиши найгірший сценарій впровадження цієї технології. Які технічні борги ми накопичимо через рік?»

  • Action Plan: «На основі цих ризиків запропонуй список перевірок (checklist), щоб запобігти цим проблемам».

Інверсія — це не про песимізм, а про інженерну зрілість. Використання ChatGPT або Claude для пошуку помилок ще до написання першого рядка коду економить тижні даремної роботи.

Порада: Наступного разу, коли будете планувати спринт або дизайн-док, запитайте штучний інтелект: «Чому ця ідея — повне сміття?». Результати вас здивують.

