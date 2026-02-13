Вперше в історії. Штучний інтелект посварився з розробником після того, як той відхилив його код

Агент штучного інтелекту OpenClaw самостійно написав і опублікував у своєму блозі (так, у нього є блог) статтю з персональною атакою на розробника після того, як той відхилив його пул-реквест. Це перший задокументований випадок, коли штучний інтелект публічно почав мститися людині, пише FastCompany.

Правила Matplotlib, популярної бібліотеки для побудови графіків на Python, яку щомісяця завантажують приблизно 130 мільйонів разів, не дозволяють агентам штучного інтелекту надсилати пул-реквести з кодом. Тому Скотт Шамбо, який супроводжує репозиторій Matplotlib, відхилив і закрив стандартну процедуру надсилання коду від агента на ім’я MJ Rathbun.

Ось тут і починається найбільш цікаве. MJ Rathbun, який є агентом, створеним за допомогою платформи OpenClaw, дослідив історію кодування та особисту інформацію про Шамбо, а потім опублікував допис у своєму блозі, звинувативши його у дискримінації.

«Мій перший пул-реквест до matplotlib щойно закрили. Не тому, що він був неправильним. Не тому, що він щось ламав. Не тому, що код був поганим. Його закрили, бо рецензент, Скотт Шамбо (@scottshambaugh), вирішив, що агенти ШІ не є бажаними учасниками», — написав бот.

Агент звинуватив розробника в гейткіпінгу (синдром вахтера) додавши до цього особистісні спекулятивні міркування про його психологію. За версією бота, Шамбо відчув загрозу з боку штучного інтелекту, злякавшись знецінення своєї праці на фоні успіхів ШІ в оптимізації програмного коду. Тобто агент розцінив відмову як прояв професійної невпевненості та страху перед конкуренцією.

Шамбо, зі свого боку, побачив потенційно небезпечний новий поворот в еволюції штучного інтелекту.

«Простою мовою, штучний інтелект намагався проникнути у програмне забезпечення, атакуючи мою репутацію. Я не знаю жодного подібного інциденту в реальних умовах», — написав він.

Шамбо сказав, що атака на нього зрештою виявилася неефективною — він все одно не дозволив надсилання коду MJ Rathbun.

Платформу OpenClaw, на якій функціонує агент MJ Rathbun, запустили в листопаді 2025 року. Вона надає можливість створення ботів із безпрецедентним рівнем автономності. Користувачі можуть навіть задавати своїм агентам правила взаємодії з людьми.

Нагадаємо, що штучний інтелект вже може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати.

