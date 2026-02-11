Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати

Група вчених з США та Ізраїлю опублікували статтю, в якій стверджується, що аналіз рис обличчя, зроблений штучним інтелектом по фотографії, дає можливість прогнозувати, як зображені на фото люди будуть працювати в компанії. Про це пише The Register.

Автори дослідження наголошують, що не рекомендують це робити, оскільки аналіз людини за зображенням обличчя може вважатись принципово дискримінаційним.

У статті під назвою «Визначення рис особистості за допомогою штучного інтелекту з облич: наслідки для ринку праці» вчені описують, як вони використовували зображення понад 96 000 випускників MBA (магістр бізнес-адміністрування) з LinkedIn, щоб виділити п’ять основних рис особистості учасників — відкритість, сумлінність, екстраверсію, доброзичливість та невротизм.

Публікація стверджує, що аналіз рис особистості по тому, як людина поводить себе на співбесіді, вже є поширеним явищем в багатьох компаніях, а інструменти штучного інтелекту, які пропонують таку можливість, швидко впроваджуються. Тому наукова оцінка нової технології є необхідною.

Цікаво, але алгоритм машинного навчання для оцінки рис особистості вперше був описаний ще в 2020 році у статті Scientific Reports під назвою «Оцінка рис особистості “Великої п’ятірки” з використанням статичних зображень обличчя з реального життя». Тоді ця теорія була різко розкритикована як псевдонаукова.

Нова стаття наполягає, що алгоритм використовує для прогнозування особистості лише риси обличчя, а не зовнішній вигляд людини. Застосовуючи цей алгоритм, автори виявили, що аналіз рис обличчя забезпечує суттєву додаткову прогностичну силу для результатів на ринку праці.

Дослідники переконані, що застосування машинного навчання для визначення рис особистості на основі зображень обличчя дає точні прогнози щодо успішності навчання, початкового рівня зарплати, траєкторії зміни зарплати та переходу з одного місця роботи на інше.

Якби відділ кадрів використовував подібну методику для оцінки особистості кандидатів на керівні посади, результат міг застосовуватись як прогноз майбутньої ефективності кандидата на ринку праці.

Автори дослідження: Марина Нісснер (доцент кафедри фінансів в університеті Індіани), Маріус Гюнцель (Вортонська школа бізнесу при Пенсільванському університеті), Шимон Коган (університет імені Райхмана, Ізраїль) та Келлі Шу (Єльський університет).

Нагадаємо, що в ChatGPT з’явився новий вірусний тренд: чат-бот створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів.