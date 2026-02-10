Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

Серед користувачів ChatGPT з’явився новий вірусний тренд, який демонструє, наскільки добре чат-бот вас знає. Люди масово почали просити платформу штучного інтелекту створити їхню карикатуру на основі історії всіх діалогів. Про це пише видання New York Post.

Після отримання результатів користувачі діляться карикатурами на себе в соцмережах. Більшість визначає, що точність чат-боту може бути вражаючою.

Промпт для запиту досить простий. Достатньо ввести: «Намалюй карикатуру на мене та мою роботу на основі всього, що ти знаєш про мене з листування».

Варто зауважити, що LLM-модель, на базі якої працює чат-бот, не зможе виконати запит, якщо користувач раніше не завантажував на платформу своє фото. Тому для виконання прохання ChatGPT просить поділитись з ним своєю фотографією.

Активні користувачі чат-боту визнають, що деталі на згенерованих зображеннях дуже точно відображають історію діалогів — від книг та скріншотів з графіками до улюблених страв. У соцмережах деякі люди пишуть, що новий тренд викликає у них стурбованість, тому що «штучний інтелект знає дуже багато, щоб створювати такі деталізовані зображення».

Коментуючи тренд з карикатурами Девід Гровер, старший директор з кіберініціатив в Університеті Бейлора (штат Техас), попередив, що як тільки користувач завантажив на публічні платформи інформацію про себе, то втрачає над нею контроль. Компанія, яка є власником чат-боту, зберігає ці дані і може в майбутньому використати їх за іншим призначенням.

До 2025 року компанія OpenAI зберігала історію всіх діалогів з користувачами лише 30 днів, включаючи тимчасові чати та діалоги передплатників платних тарифів. Однак влітку 2025 року суд ухвалив, що тепер сервіс повинен зберігати ці дані безстроково на випадок можливих правових претензій.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник OpenAI Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих».