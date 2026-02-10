/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/02/2026 14:56

Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

Дмитро Сімагін

Автор новин

Серед користувачів ChatGPT з’явився новий вірусний тренд, який демонструє, наскільки добре чат-бот вас знає. Люди масово почали просити платформу штучного інтелекту створити їхню карикатуру на основі історії всіх діалогів. Про це пише видання New York Post.

Після отримання результатів користувачі діляться карикатурами на себе в соцмережах. Більшість визначає, що точність чат-боту може бути вражаючою.

Промпт для запиту досить простий. Достатньо ввести: «Намалюй карикатуру на мене та мою роботу на основі всього, що ти знаєш про мене з листування».

Варто зауважити, що LLM-модель, на базі якої працює чат-бот, не зможе виконати запит, якщо користувач раніше не завантажував на платформу своє фото. Тому для виконання прохання ChatGPT просить поділитись з ним своєю фотографією.

Активні користувачі чат-боту визнають, що деталі на згенерованих зображеннях дуже точно відображають історію діалогів — від книг та скріншотів з графіками до улюблених страв. У соцмережах деякі люди пишуть, що новий тренд викликає у них стурбованість, тому що «штучний інтелект знає дуже багато, щоб створювати такі деталізовані зображення».

Коментуючи тренд з карикатурами Девід Гровер, старший директор з кіберініціатив в Університеті Бейлора (штат Техас), попередив, що як тільки користувач завантажив на публічні платформи інформацію про себе, то втрачає над нею контроль. Компанія, яка є власником чат-боту, зберігає ці дані і може в майбутньому використати їх за іншим призначенням.

До 2025 року компанія OpenAI зберігала історію всіх діалогів з користувачами лише 30 днів, включаючи тимчасові чати та діалоги передплатників платних тарифів. Однак влітку 2025 року суд ухвалив, що тепер сервіс повинен зберігати ці дані безстроково на випадок можливих правових претензій.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник OpenAI Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих».

Головна > Новини > Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

Найбільш обговорювані статті

Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в УкраїніПортугальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні
Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та AnthropicРозробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення StarlinkРосійські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестамиGitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами
Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-терміналиКіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали
Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft TeamsКористувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams
Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS CodeАгенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code
Сем Альтман розлютився від реклами Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 рокуЕкспорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь

 

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 3 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 3 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 1 місяць назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Новини - 2 тижні назад
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

Новини

Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

 10.02.2026 14:56

Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати

 10.02.2026 12:34

Розробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor

 10.02.2026 11:45

Американським військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушники

 10.02.2026 09:13

«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням

 09.02.2026 17:14

Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

 09.02.2026 15:51

Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре

 09.02.2026 14:34

OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня

 09.02.2026 12:13

Що краще обрати програмісту: ноутбук чи ПК? Розбираємо переваги кожного пристрою

 09.02.2026 10:45

AI.com продано за рекордну суму в історії доменних імен

 09.02.2026 09:13

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре
2.
10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)
3.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
4.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
5.
OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня
6.
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників
7.
Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали
8.
Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту
9.
Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»
10.
Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: