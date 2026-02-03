Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

Google працює над новою функцією Gemini під назвою Import AI chats, яка зараз знаходиться на етапі бета-тестування, пише PCMag. Вона може спростити для користувачів перемикання між діалогами в різних чат-ботах. Зараз це робити не дуже зручно, особливо у випадках, коли в одному чат-боті накопичено велику історію розмов, налаштувань та знань про індивідуальні вподобання людини за рахунок аналізу її щоденної активності.

Доступ до функції поки обмежено невеликою кількістю користувачів Gemini. Для початку взаємодії з імпортом діалогів необхідно натиснути на піктограму «+» в головному меню додатка, за допомогою якого також можна додати в чат зображення. Після натискання цього знака з’явиться звичне меню, до якого додано новий елемент Import AI chats.

Після активації опції з’являється повідомлення про те, що буде здійснено завантаження історії чатів з іншої платформи штучного інтелекту. Поки що жоден популярний чат-бот не пропонує таку можливість, тому незрозуміло, на які сервіси розповсюдиться нова функція, і чи планує Google дати користувачам можливість перенесення чатів навпаки — з Gemini до чат-ботів конкурентів.

В описі також не вказано, який формат перенесення даних підтримується: тільки текст чи також завантажені файли. На якій стадії знаходиться ця технологія, поки що сказати важко. Але якщо всі великі чат-боти повторять приклад Google і дозволять імпорт даних у діалогах для перенесення в інші сервіси, це може значною мірою спростити процес взаємодії між різними платформами штучного інтелекту.

Нагадаємо, що Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей.