Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей

Компанія Google оголосила, що її Gemini тепер може самостійно підібрати «найкращий для всіх час для зустрічі» у Google Календарі. Новою функцією, яка поки доступна лише у веб-версії, з 2 лютого зможуть скористатись передплатники Google Workspace з планами Business Standard і Plus, Enterprise Standard і Plus, а також доповненням Google AI Pro for Education.

Ось як це працює: коли ви створюєте подію на своєму ПК та додаєте гостей, має з’явитися випадаючий список «Пропонований час». Натискання на нього дозволяє Gemini проаналізувати доступність усіх учасників у календарі, робочий час та потенційні конфлікти, щоб знайти зручний для всіх проміжок часу. Потім ви можете вибрати одну зі згенерованих пропозицій або натиснути, щоб переглянути додаткові опції, якщо перший варіант не відповідає вашим потребам.

Якщо ви організатор заходу, а кілька гостей відхиляють ваше запрошення, то в інтерфейсі з’явиться банер із запропонованим альтернативним часом, коли всі будуть доступні. Це позбавить організатора онлайн-мітинга від виснажливих узгоджень з кожним учасником.

Компанія попереджає, що в деяких випадках функція «Пропонований час» може не відображатися. Ви також не отримуватимете жодних пропозицій на основі штучного інтелекту для подій, що тривають понад 8 годин, для зустрічей з дуже великою кількістю учасників або якщо ви переглядаєте дати в минулому.

Нагадаємо, що минулого місяця Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal.