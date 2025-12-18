Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal

Google перенесла свій експериментальний конструктор міні-додатків Opal на платформу Gemini. Цей інструмент дозволяє створювати додатки на базі штучного інтелекту, використовуючи підказки природною мовою, повідомляє блог компанії.

Opal тепер доступний у Gemini як Gem-бот, що дозволить користувачам створювати власні міні-додатки через веб-інтерфейс. Щоб створити невелику програму з Opal, достатньо написати запити, які будуть перетворені на списки кроків для подальшого редагування додатку. Для отримання розширених параметрів налаштування, можна перейти до повноцінного редактора на сайті opal.google для більш детального контролю над своїм проектом.

Opal було анонсовано як розробку команди Google Labs в липні цього року. Конструктор дозволяє створювати та ділитися міні-додатками, поєднуючи підказки, моделі та інструменти, використовуючи природну мову та візуальне редагування.

Окрім можливості створювати міні-додатки на базі ШІ безпосередньо у веб-версії Gemini, компанія Google покращила візуальний редактор Opal. Його оновлений інтерфейс тепер ще більш полегшує редагування функцій нової програми.

