logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/12/2025 12:35

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google оголосила про припинення роботи сервісу Dark Web Reports, який відстежував появу особистих даних користувачів у даркнеті. Моніторинг даних буде зупинено 15 січня, а через місяць, 16 лютого, будуть остаточно видалені всі раніше згенеровані звіти, повідомляє Android Authority. 

Користувачі зможуть переглядати існуючу інформацію лише до лютого 2026 року, після чого сервіс припиняє роботу.

З моменту запуску функція перевірки витоку особистих даних у даркнеті була доступна лише для платних користувачів Google One, але пізніше її відкрили для всіх. Принцип роботи Dark Web Reports полягав у тому, щоб попередити користувачів не лише про факти витоку їхньої персональної інформації, а й показувати, які дані були пов’язані між собою у витоках. Наприклад, у звітах повідомлялось про комбінації логінів та адрес електронної пошти, про які знає лише обмежене коло осіб.

На практиці більшість користувачів не могли зрозуміти, що робити з цією інформацією. В Google не пропонували зрозумілих кроків для дій із захисту від проблеми. За словами представників компанії, тепер вона зосередить зусилля на створенні інструментів, які дають більш чіткі та дієві рекомендації. 

В Google підкреслили, що продовжать відслідковувати загрози даркнету і створять засоби захисту особистої інформації користувачів, але просто в іншому форматі.

Відмова від сервісу Dark Web Reports стала результатом низької практичної користі інструменту для широкої аудиторії. Google визнає, що, незважаючи на цінність необроблених даних про витоки інформації, сам по собі звіт не був достатньо зручним для користувачів і не мотивував їх до конкретних дій щодо підвищення своєї цифрової безпеки.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Google випустила Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки.

Найбільш обговорювані статті

Навіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідженняНавіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідження
Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLIMistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI
Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основнуПідтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну
JetBrains закриває середовище розробки FleetJetBrains закриває середовище розробки Fleet
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чатіChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелектуВ Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту
Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті даніПонад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Що таке даркнет і в чому його небезпека

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 16.12.2025 09:37

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

 15.12.2025 16:49

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

 15.12.2025 15:12

В Android 17 з'явиться функція блокування окремих програм

 15.12.2025 12:44

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

 15.12.2025 11:26

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

 15.12.2025 10:18

«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2

 15.12.2025 09:37

Microsoft заплатить за знайдені вразливості навіть в чужих програмах

 12.12.2025 19:10

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
2.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
3.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
4.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
5.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
8.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
9.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
10.
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: