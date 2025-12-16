Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

Google оголосила про припинення роботи сервісу Dark Web Reports, який відстежував появу особистих даних користувачів у даркнеті. Моніторинг даних буде зупинено 15 січня, а через місяць, 16 лютого, будуть остаточно видалені всі раніше згенеровані звіти, повідомляє Android Authority.

Користувачі зможуть переглядати існуючу інформацію лише до лютого 2026 року, після чого сервіс припиняє роботу.

З моменту запуску функція перевірки витоку особистих даних у даркнеті була доступна лише для платних користувачів Google One, але пізніше її відкрили для всіх. Принцип роботи Dark Web Reports полягав у тому, щоб попередити користувачів не лише про факти витоку їхньої персональної інформації, а й показувати, які дані були пов’язані між собою у витоках. Наприклад, у звітах повідомлялось про комбінації логінів та адрес електронної пошти, про які знає лише обмежене коло осіб.

На практиці більшість користувачів не могли зрозуміти, що робити з цією інформацією. В Google не пропонували зрозумілих кроків для дій із захисту від проблеми. За словами представників компанії, тепер вона зосередить зусилля на створенні інструментів, які дають більш чіткі та дієві рекомендації.

В Google підкреслили, що продовжать відслідковувати загрози даркнету і створять засоби захисту особистої інформації користувачів, але просто в іншому форматі.

Відмова від сервісу Dark Web Reports стала результатом низької практичної користі інструменту для широкої аудиторії. Google визнає, що, незважаючи на цінність необроблених даних про витоки інформації, сам по собі звіт не був достатньо зручним для користувачів і не мотивував їх до конкретних дій щодо підвищення своєї цифрової безпеки.

