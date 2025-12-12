Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки

Команда Google Labs представила експериментальний браузер Disco на базі Gemini 3. Він включає інструмент GenTabs, який аналізує відкриті вкладки та історію чатів, а потім на їхній основі та запиту користувача створює інтерактивні веб-програми. Запити можна писати природною мовою в чаті Gemini, повідомляє блог Google.

Після створення веб-додатку його можна покращувати чи редагувати за допомогою текстових команд. Згенеровані елементи програми міститимуть посилання на першоджерела інформації.

Наприклад, за допомогою GenTabs можна спланувати подорож, створивши повноцінний міні-додаток з візуалізацією: мапою, маршрутом та майбутніми зупинками. У цьому додатку будуть посилання на джерела та дані з відкритих вкладок. У більш простому сценарії інструмент може допомогти скласти план харчування на основі добірки онлайн-рецептів.

Disco поки доступний лише для платформи macOS за списком очікування.

Передбачається, що GenTabs буде однією з багатьох функцій Disco, які з’являться з часом, зазначаючи, що GenTabs — це «перша функція», яка тестується.

Як і інші компанії-розробники штучного інтелекту, Google експериментує з інтеграцією цієї технології в процес перегляду веб-сторінок. Однак, замість того, щоб створювати власний окремий браузер на основі ШІ, як Comet від Perplexity або ChatGPT Atlas, в Google вирішили додати свого помічника Gemini в браузер Chrome, де його можна за бажанням використовувати для запитань про веб-сторінку, на якій ви знаходитесь.



