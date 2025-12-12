logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/12/2025 11:01

Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда Google Labs представила експериментальний браузер Disco на базі Gemini 3. Він включає інструмент GenTabs, який аналізує відкриті вкладки та історію чатів, а потім на їхній основі та запиту користувача створює інтерактивні веб-програми. Запити можна писати природною мовою в чаті Gemini, повідомляє блог Google.

Після створення веб-додатку його можна покращувати чи редагувати за допомогою текстових команд. Згенеровані елементи програми міститимуть посилання на першоджерела інформації.

Наприклад, за допомогою GenTabs можна спланувати подорож, створивши повноцінний міні-додаток з візуалізацією: мапою, маршрутом та майбутніми зупинками. У цьому додатку будуть посилання на джерела та дані з відкритих вкладок. У більш простому сценарії інструмент може допомогти скласти план харчування на основі добірки онлайн-рецептів.

Disco поки доступний лише для платформи macOS за списком очікування.

Передбачається, що GenTabs буде однією з багатьох функцій Disco, які з’являться з часом, зазначаючи, що GenTabs — це «перша функція», яка тестується.

Як і інші компанії-розробники штучного інтелекту, Google експериментує з інтеграцією цієї технології в процес перегляду веб-сторінок. Однак, замість того, щоб створювати власний окремий браузер на основі ШІ, як Comet від Perplexity або ChatGPT Atlas, в Google вирішили додати свого помічника Gemini в браузер Chrome, де його можна за бажанням використовувати для запитань про веб-сторінку, на якій ви знаходитесь.


 

Головна > Новини > Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки

Найбільш обговорювані статті

Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLIMistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проектВитративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLMGoogle відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM
Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступноюНайпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною
«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освітиOpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
Українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 роціУкраїнські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 році
У Telegram з'явилася авторизація через менеджери паролівУ Telegram з’явилася авторизація через менеджери паролів
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони стверджують, що IT-фахівціУ Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 2 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 тиждень назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки

 12.12.2025 11:01

Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%

 12.12.2025 09:38

OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

 12.12.2025 09:19

Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ

 11.12.2025 18:14

Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць

 11.12.2025 16:20

Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані

 11.12.2025 12:06

В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

 11.12.2025 11:27

«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів

 11.12.2025 09:36

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

 10.12.2025 16:25

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

 10.12.2025 15:38

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
3.
Розробників закликають терміново оновити React та Next.js
4.
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
5.
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
6.
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
7.
Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною
8.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
9.
Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM
10.
«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: