Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

Єврокомісія збирається скасувати правила конфіденційності, які зобов’язують веб-сайти розміщувати банери щодо файлів cookie. Мова йде про технологічне правило 2009 року під назвою Директива про електронну конфіденційність, через ухвалення якої онлайн-світ заполонили спливаючі банери із запитом на згоду використання файлів cookie, пише Politico.

Файли cookie — одна з основ сучасного інтернету. Вони дозволяють власникам веб-сайтів і рекламодавцям збирати інформацію про відвідувачів. Наприклад, дані cookie передають дані авторизацію, сторінки і час перегляду, а також про товари, які цікавлять користувача. У подальшому на базі отриманих з cookie даних відвідувачам демонструється більш релевантна реклама.

Останніми роками банери про згоду приймати cookie втратили ефективність, оскільки люди автоматично натискають на них, щоб швидше перейти до контенту.

«Надмірна кількість фактично вбиває згоду. Люди звикли давати згоду на все, тому вони перестали читати інформацію детально», — сказав Пітер Креддок, юрист з питань даних компанії Keller and Heckman.

Технологія файлів cookie є центральним елементом планів виконавчої влади ЄС щодо спрощення регулювання IT. У грудні посадовці хочуть представити узгоджений текст, який скасує обтяжливі вимоги до цифрових компаній.

Єврокомісія розглядає можливість коригування правил, щоб включити більше винятків або забезпечити можливість для користувачів налаштовувати файли cookie один раз (наприклад, у налаштуваннях браузера), а не щоразу, коли вони відвідують веб-сайт.