Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків

Стартап Cursor випустив Visual Editor — візуальний редактор інтерфейсів веб-додатків, який не вимагає знання коду. В ньому можна перетягувати елементи, змінювати слайдери стилів та описувати бажані зміни словами. Після цього агент сам змінить кодову базу. Реліз увійшов до оновлення Cursor 2.2, пише блог компанії.

Visual Editor поєднує візуальний дизайн з кодуванням: має в одному вікні додаток, код і візуальні інструменти. Користувач може на екрані перетягувати кнопки та блоки, змінювати їх порядок, а потім просити агента зберегти зміни. Стилі налаштовуються через повзунки та палітри: шрифти, відступи, кольори, сітки. Команд можна давати паралельно – «зроби цю кнопку зеленою», «збільш заголовок», «поміняй блоки місцями» — все це агент виконає за лічені секунди.

На відміну від конкурентів, Visual Editor працює не з лише макетом, але й з кодом, який піде у продакшен. Всі зміни відразу відображаються в проекті, а не в окремому файлі, який потім потрібно перекладати для розробників.

Як заявляють представники Cursor, компанія не вважає конкурентами Replit або Lovable — їхні продукти орієнтовані на швидкі прототипи, тоді як Visual Editor створено для команд із великими проектами.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Чиказького університету, використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%.