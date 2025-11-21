logo

Новини 21/11/2025 11:43

Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нове дослідження Чиказького університету доводить, що використання агента кодування Cursor може значно збільшити обсяг виробництва програмного забезпечення, без негативного впливу на показники виправлень чи кількість помилок. Про це пише Lead Dev.

Аналіз даних виявив, що компанії, які використовують Cursor як агента за замовчуванням, об’єднують на 39% більше pull request, ніж ті, які цього не роблять. Дослідження базується на інформації з 24 компаній, які використовували Cursor, а також з 8 компаній, де цей інструмент не застосовується в роботі.

У командах, де використовується Cursor, щотижневі злиття коду зросли більш ніж на чверть, а поширення виправлень помилок знизилося. Це свідчить про те, що готовий код був достатньо якісним для безпроблемного розгортання.

При вивченні запитів, які вводяться в Cursor більш досвідченими кодерами, автор дослідження Супротім К. Саркар виявив, що вони частіше просили агента виконувати інтерпретаційні або планувальні процеси, ніж фактично писати код. Це свідчить про те, що «агенти можуть перенести процес виробництва з синтаксичної діяльності набору коду на семантичну діяльність інструктування та оцінювання агентів».

При аналізі усіх введених запитів виявилось, що майже в двох третинах запитів програмісти просили Cursor написати код. В інших запитах агента просили пояснити помилки, інтерпретувати існуючий код або скласти план.

 

