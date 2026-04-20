Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців
Міністерство оборони України опублікувало перелік вакансій для Defense AI Center «A1». Під цією назвою відкрито Центр штучного інтелекту, який працює над ШІ-рішеннями для військових.
Відповідні вакансії та умови роботи опубліковані в профільному розділі DOU.
Defense AI Center «A1» очолили колишні керівники аналогічного проєкту Мінцифри — Данило Цьвок та Дмитро Овчаренко. Співробітники нової установи займатимуться:
- аналізом бойових даних;
- прогнозуванням та моделюванням бойових дій;
- розвитком автономних систем;
- прискоренням впровадження нових технологій у військах і військовій індустрії;
- роботою із симуляційними середовищами.
Кандидатам пропонують роботу в офісі в Києві (або гібридний формат), а також бронювання від мобілізації. Наразі команда активно шукає фахівців на позиції рівня Middle та Senior:
- Intellectual Property and Innovation Development Lawyer (Senior): юрист із досвідом від 3 років в IT чи публічному секторі для правового супроводу AI-рішень та роботи з міжнародними договорами.
- UX/UI Designer (Senior): фахівець із розробки дизайну від концепції до прототипів та розвитку дизайн-системи.
- Business Analyst (Middle): аналітик для збору вимог до AI-продуктів та аналізу процесів.
- Operations Manager (Junior/Middle): спеціаліст для забезпечення щоденної роботи Центру та управління документообігом.
- Full Stack Engineer (Senior): розробник (React/Vue.js, Python) для створення інтерфейсів та бекенду з інтеграцією AI/ML-модулів.
Також відкриті вакансії для AI Architects & ML Engineers, Data Engineers, Embedded-розробників, Security Engineers та DevOps.
Нагадаємо, що станом на березень цього року Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців.
Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: