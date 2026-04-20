Новини 20/04/2026 17:53

Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців

Дмитро Сімагін

Редактор

Міністерство оборони України опублікувало перелік вакансій для Defense AI Center «A1». Під цією назвою відкрито Центр штучного інтелекту, який працює над ШІ-рішеннями для військових.

Відповідні вакансії та умови роботи опубліковані в профільному розділі DOU.

Defense AI Center «A1» очолили колишні керівники аналогічного проєкту Мінцифри —  Данило Цьвок та Дмитро Овчаренко. Співробітники нової установи займатимуться:

  • аналізом бойових даних;
  • прогнозуванням та моделюванням бойових дій;
  • ⁠розвитком автономних систем;
  • прискоренням впровадження нових технологій у військах і військовій індустрії;
  • роботою із симуляційними середовищами.

Кандидатам пропонують роботу в офісі в Києві (або гібридний формат), а також бронювання від мобілізації. Наразі команда активно шукає фахівців на позиції рівня Middle та Senior:

  • Intellectual Property and Innovation Development Lawyer (Senior): юрист із досвідом від 3 років в IT чи публічному секторі для правового супроводу AI-рішень та роботи з міжнародними договорами.
  • UX/UI Designer (Senior): фахівець із розробки дизайну від концепції до прототипів та розвитку дизайн-системи.
  • Business Analyst (Middle): аналітик для збору вимог до AI-продуктів та аналізу процесів.
  • Operations Manager (Junior/Middle): спеціаліст для забезпечення щоденної роботи Центру та управління документообігом.
  • Full Stack Engineer (Senior): розробник (React/Vue.js, Python) для створення інтерфейсів та бекенду з інтеграцією AI/ML-модулів. 

Також відкриті вакансії для AI Architects & ML Engineers, Data Engineers, Embedded-розробників, Security Engineers та DevOps.

Нагадаємо, що станом на березень цього року Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців.

