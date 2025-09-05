Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
Міністерство оборони України розширило можливість сплати штрафів через мобільний додаток Резерв+. Тепер у ньому можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку, повідомляє сайт військового відомства.
Зараз у Резерв+ можна сплатити штрафи за такі порушення військового обліку:
- неприбуття за повісткою до ТЦК та СП;
- відсутність на військовому обліку після 25 років;
- відсутність на військовому обліку після зміни адреси;
- відсутність на військовому обліку після прибуття з установи виконання покарань;
- відсутність на військовому обліку за місцем перебування як внутрішньо-переміщена особа (переселенець);
- відсутність на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- відмова надати майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
- відмова або ухилення від проходження ВЛК.
Для сплати штрафу через Резерв+ необхідно:
- Завантажити застосунок «Резерв+» у App Store або Google Play.
- Авторизуватись в додатку, перейти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення.
Після подачі заяви протягом трьох днів ТЦК та СП має її розглянути та надіслати постанову про порушення. Далі громадянин може сплатити штраф у розмірі 8500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.
Якщо сума не сплачена вчасно — доведеться платити повний штраф у розмірі 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.
Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Резерв+».
Нагадаємо, що два місяці тому розробника з Черкас притягнули до кримінальної відповідальності за створення фейкового застосунку Резерв+.
