Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+

Партнер видання

Міністерство оборони України розширило можливість сплати штрафів через мобільний додаток Резерв+. Тепер у ньому можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку, повідомляє сайт військового відомства.

Зараз у Резерв+ можна сплатити штрафи за такі порушення військового обліку:

Для сплати штрафу через Резерв+ необхідно:

Після подачі заяви протягом трьох днів ТЦК та СП має її розглянути та надіслати постанову про порушення. Далі громадянин може сплатити штраф у розмірі 8500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.

Якщо сума не сплачена вчасно — доведеться платити повний штраф у розмірі 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Резерв+».

Нагадаємо, що два місяці тому розробника з Черкас притягнули до кримінальної відповідальності за створення фейкового застосунку Резерв+.