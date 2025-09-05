logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/09/2025

Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+

Дмитро Сімагін

Журналіст

Міністерство оборони України розширило можливість сплати штрафів через мобільний додаток Резерв+. Тепер у ньому можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку, повідомляє сайт військового відомства.

Зараз у Резерв+ можна сплатити штрафи за такі порушення військового обліку:

Для сплати штрафу через Резерв+ необхідно:

Після подачі заяви протягом трьох днів ТЦК та СП має її розглянути та надіслати постанову про порушення. Далі громадянин може сплатити штраф у розмірі 8500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.

Якщо сума не сплачена вчасно — доведеться платити повний штраф у розмірі 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Резерв+».

Нагадаємо, що два місяці тому розробника з Черкас притягнули до кримінальної відповідальності за створення фейкового застосунку Резерв+.

 

Головна > Новини > Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиноюChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Antropic тестує веб-додаток Claude CodeAnthropic тестує веб-додаток Claude Code
Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAIКолишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI
Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не PythonНазвано найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python
В Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в ITВ Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в IT
Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного кодуТворець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду
LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підпискиLSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки
В Україні підрахували, як айтівці донатять на арміюВ Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
Google спростувала чутки про критичний баг у безпеці GmailGoogle спростувала чутки про критичний баг у безпеці Gmail
Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

Особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення зможуть отримати відстрочку через Резерв+

Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових

Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

В «Резерв+» додали функцію пошуку армійських вакансій

В Резерв+ стала доступна відстрочка онлайн. Багатодітні батьки поки не можуть скористатися послугою

Резерв+ не відстежує геолокацію, це — конспірологічна теорія — Черногоренко

Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

Оновлення додатку «Резерв+» значно полегшить проходження ВЛК

Міноборони планує розширити електронну видачу відстрочок і проходження ВЛК

Міноборони назвало вартість розробки «Резерв+»: це гроші благодійного фонду

ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами

Дані «Резерв+» прирівняють до військового квитку. Але сроки оновлення можуть подовжити

Для бронювання військовозобов'язаному не потрібно проходити ВЛК — Мінцифри

«Не треба витрачати час на ТЦК». У «Резерв+» анонсували нові функції

У «Резерв+» можуть скасувати раніше надану відстрочку: роз'яснення уряду

Міноборони оновило додаток «Резерв+». Як перевірити бронювання та відстрочку

Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформацію

У «Резерв+» став доступний статус бронювання

Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться

Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

Додаток «Резерв+» чекає оновлення: як оформити відстрочку онлайн

У Резерв+ з'явився новий сервіс — сплата штрафів

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 4 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 1 місяць назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 3 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Новини - 2 тижні назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером
Новини - 1 тиждень назад
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Новини

Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+

 2 години назад

Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки

 3 години назад

Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників

 7 години назад

У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь

 8 години назад

OpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичок

 10 години назад

Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android

 1 день назад

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

 1 день назад

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

 1 день назад

На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року

 1 день назад

Функція Projects тепер доступна для безкоштовних користувачів ChatGPT

 1 день назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
2.
Anthropic тестує веб-додаток Claude Code
3.
В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
4.
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
5.
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
6.
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
7.
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
8.
Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python
9.
LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки
10.
Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: