Новини 16/04/2026 12:06

Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»

Дмитро Сімагін

Редактор

Керівництво Apple відправить «близько 200 розробників» з команди голосового асистента Siri на багатотижневий курс ШІ-програмування. Про це пише 9to5mac.

Ще близько 120 співробітників відділу продовжать роботу. Половина так само займатиметься розробкою, а інша оцінюватиме продуктивність і безпеку Siri.

Як стверджують джерела, в Apple вважають, що програмістам Siri потрібно підвищити кваліфікацію, щоб ефективніше використовувати інструменти на базі штучного інтелекту. Частина відділів компанії вже витрачають значні бюджети на Claude Code, тоді як команда Siri всередині Apple має репутацію «відсталої».

Рішення відправити частину розробників на курс з вайб-кодування ухвалили після зміни керівництва у команді Siri. Наприкінці 2025 року відділ очолив Майк Роквел, а колишнього керівника Джона Джаннандреа усунули.

Apple анонсувала плани випуску оновленої версії Siri на базі ШІ ще в 2024 році, але після цього проект неодноразово переносили. На початку 2026 року компанія повідомила, що Siri працюватиме на базі моделей Gemini, реліз запланували на весну. Однак два місяці тому видання Bloomberg розповіло, що термін релізу знову порушили: частину функцій хочуть запустити у травні, частину у вересні.

Нагадаємо, нещодавно в Apple заявили про абсолютну стійкість Lockdown Mode в iPhone від хакерських атак.

