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Новини 05/05/2025

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанії Apple та Anthropic спільно працюють над створенням нової платформи для вайб-кодингу. Майбутній сервіс представляє собою оновлену версію Xcode, яка використовує модель Claude Sonnet від Anthropic. За її допомогою розробники зможуть генерувати, редагувати та тестувати код. Про це повідомляє Bloomberg.

На даний час Apple проводить внутрішнє тестування Xcode серед своїх співробітників. Компанія поки не визначилася, коли платформу відкриють для публічного запуску. Все залежить від результатів тестування.

Оновлена версія Xcode має чат-бот, який дозволяє програмістам вводити запити на генерацію коду або допомогу з кодування. Платформа також здатна тестувати інтерфейси користувача і допомагати розробникам знаходити та виправляти помилки.

Раніше Apple вже анонсувала інструмент для кодування на базі штучного інтелекту для Xcode під назвою Swift Assist. Його планували випустити у 2024 році, але він так і не став публічно доступним.

За даними Bloomberg, під час тестування Swift Assist виявилось, що той вигадував некоректні дані і в деяких ситуаціях уповільнював розробку програм. Робота Apple з Anthropic може допомогти у доопрацюванні Swift Assist та створенні майбутніх інструментів.

Партнерство з Anthropic демонструє готовність Apple до співпраці з іншими компаніями на фоні труднощів у розробці власних технологій. Очікується, що компанія Тіма Кука пізніше додасть до нової платформи Gemini від Google як альтернативу ChatGPT.

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