40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

Щорічне опитування Standard C++ Foundation зафіксувало стрімке зростання використання штучного інтелекту серед C++-розробників — однак скептицизм і відвертий спротив нікуди не зникли. Про це пише The Register.

Цього року до анкети, яка позиціонується як «10-хвилинне опитування для інформування стандартизації C++ та постачальників інструментів», відгукнулись 1434 учасники — на 38% більше, ніж торік. Аудиторія дуже досвідчена: понад 26% респондентів займаються розробкою інструментів — компіляторів і редакторів коду. 60,5% мають понад 10 років досвіду роботи з C++.

Штучний інтелект входить у звичку

Найпомітніша зміна порівняно з минулим роком — активніше застосування інструментів штучного інтелекту. Частка тих, хто регулярно використовує його для написання коду, зросла з 30,9% до 39,8%. Паралельно розширилось і використання ШІ для суміжних задач: написання тестів (з 20% до 33%) та налагодження коду (з 11,5% до 23,6%).

Попри позитивну динаміку, 42% опитаних рідко або взагалі не вдаються до ШІ в роботі (хоча торік таких було більше — 52,7%). Серед головних претензій — хибні результати, недовіра до якості виводу, побоювання щодо конфіденційності даних і вартість самих інструментів. Дописи у вільній формі вирізнялись ще гострішими формулюваннями: деякі учасники прямо звинувачували штучний інтелект у тому, що він «спалює планету».

Вічні болячки мови програмування

Серед того, що розробники хотіли б змінити в C++, традиційний список претензій: відсутність стандартного менеджера пакетів, громіздкість headers і макросів, тривалий час збірки, помилки через невизначену поведінку та неявні перетворення, вразливість до проблем з пам’яттю, незрозумілі повідомлення про помилки, а також прогалини стандартної бібліотеки, що змушують вдаватися до сторонніх рішень.

Стандартний комітет ISO/WG21 отримав суперечливі оцінки: одні хвалять його за відкритість, інші дорікають за повільний прогрес і надмірне ускладнення мови — де-факто вимагаючи від нього одночасно більшої активності й більшої стриманості.

C++ жива, але конкуренти не сплять

Мова C++ залишається у топі за популярністю: RedMonk ставить її на сьоме місце у своєму рейтингу (або на шосте, якщо не рахувати CSS), позаду JavaScript, Python, Java, C# і TypeScript. Rust, яку часто називають безпечнішою альтернативою, займає лише 20-е місце. За даними SlashData, кількість C++-розробників зросла з 9,4 млн у 2022 році до 16,3 млн у 2025-му — факт, який колишній голова комітету стандартів Херб Саттер пов’язав із затребуваністю C++, C та Rust в епоху апаратної ефективності та показника «продуктивність на ват».

Водночас незадоволеність мовою нікуди не ділась. Проект Google Carbon, задуманий як «мова-наступник» C++, прямо вказує на «накопичений десятиліттями технічний борг». Команда Carbon розраховує випустити «робочу версію 0.1 для оцінки» не раніше кінця 2026 року — і це буде лише відправна точка, далека від виробничої готовності.

Поки що C++ продовжує впевнено триматись у строю — незважаючи на те, що розробники без зусиль можуть перерахувати всі його недоліки.

