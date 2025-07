JetBrains розробляє нову мову програмування

Компанія JetBrains, чиї фахівці у 2011 році створили популярну мову Kotlin, розробляє нову мову програмування. Вона буде призначена для того, щоб зробити штучний інтелект та код набагато більш керованими та прозорими, пише InfoWorld.

За словами CEO JetBrains Кирила Скригана, майбутня мова поки не має назви. Відомо лише те, що вона буде описувати програму на вищому рівні абстракції. Скриган згадав, як комп’ютерний код спочатку писався на Assembler і перейшов до вищих рівнів абстракції за допомогою C та C++ , а потім до ще вищих рівнів за допомогою Java та C#.

«Тепер час рухатися ще вище. Тож, коли ми пишемо код, ми, по суті, викладаємо онтологію, об’єктно-орієнтовану архітектуру. Те, що ми маємо на увазі, або це десь записано в проектній документації». Ця «програма цілісної архітектури» зробить генерацію коду штучним інтелектом більш контрольованою, прозорою та корисною», — сказав Скриган.

JetBrains досліджує, чи можна зробити цю нову мову похідною від Kotlin, але Скриган вважає, що похідною має бути англійська. «Отже, по суті, ви пишете дизайн-документацію з англійською мовою, можливо, з певною семантикою, з деякими абстрактними абзацами, деякими іншими речами, які можуть допомогти». Він навів приклад створення кросплатформного застосунку, який працює на iPhone, Android, на веб або інших платформах.

«Замість того, щоб писати три застосунки, ви пишете їх спеціальною мовою програмування, яка є по суті англійською, яка описує, як ви хочете бачити цей додаток дуже специфічним чином, а потім агенти штучного інтелекту разом з інструментами JetBrains генеруватимуть код усіх цих платформ», — додав керівник JetBrains.

Хоча нова мова вже розробляється, JetBrains поки не розкриває термінів її загальної доступності.

