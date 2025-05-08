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Новини 08/05/2025

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія JetBrains оголосила, що CLion, інтегроване середовище розробки для мов програмування C/C++, стає безкоштовним для некомерційного використання. Про це повідомляє блог компанії-розробника. Раніше цією IDE можна було безкоштовно скористатись протягом пробного періоду 30 днів.

«Ми не можемо спростити С та C++, але можемо трохи спростити роботу з ними. CLion тепер безкоштовний для некомерційного використання!», — йдеться в анонсі.

Минулого року JetBrains запровадила нову модель ліцензування для середовищ розробки RustRover, Rider та WebStorm, зробивши їх безкоштовними для некомерційного використання. Тепер ця модель поширюється на CLion. Якщо розробник використовує IDE для таких цілей, як навчання, розробка проектів з відкритим кодом, створення контенту або хобі-проект, тепер він може робити це безкоштовно. Для комерційного використання все ще застосовується існуюча модель ліцензування JetBrains.

Компанія зазначає, що при використанні некомерційної ліцензії не можна відмовитися від збору анонімної статистики застосування. JetBrains запевняє, що використовує цю інформацію для покращення своїх продуктів.

Нагадаємо, що нещодавнє оновлення віртуального помічника AI Assistant стало причиною конфлікту навколо оцінки цього програмного продукту з боку спільноти розробників. Деякі користувачі помітили, що співробітники JetBrains видаляли погані відгуки про AI Assistant на сторінці плагіну.

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